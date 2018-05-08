看好東協今明年企業獲利成長2位數 投資瞄準雙高題材股

高股息以往給投資人的概念為走勢溫和，屬防禦型資產，統一投信表示，目前市面上投資東協市場的股票基金，包含投信發行及境外基金共有 10 檔，都僅投資於一般企業，並未聚焦高股息個股，不過，即將於 5/14 開始募集的全台首檔東協高股息股票基金，看好東協國家今明兩年的預估企業獲利成長率多上看 2 位數，將瞄準東協「高成長」與「高股息」題材股。

統一大東協高股息基金擬任經理人張浩宸表示，比較近十年的指數報酬率表現 (2008/4-2018/4)，MSCI 全球高股息指數漲幅 66%，MSCI 東協指數漲幅 74%，STOXX 東協高股息指數漲幅高達 236%，這顯示，投資於東協高股息指數的報酬率，比單純投資於高股息指數，或是單純投資於東協指數，都還要好非常多。

目前市面上投資東協市場的股票基金，包含投信發行及境外基金共有 10 檔，都僅投資於一般企業，並未聚焦高股息個股。張浩宸指出，統一大東協高股息基金投資策略為挑選具高股息穩定基礎且又有業績爆發力的潛力公司，定位為較一般新興市場股票基金波動小，又比一般全球高股息基金更積極獲取資本利得。

張浩宸表示，投資範圍集中於東協地區，主要看好東協國家經濟發展正由不穩定的高速成長期，進入穩定中高成長期，且人口年輕、素質佳，政經環境趨於穩健，持續吸引外資前往投資設廠，薪資所得成長快速，擁有「外貿暢旺、內需強盛」優勢。

他進一步表示，東協國家今明兩年的預估企業獲利成長率多上看 2 位數，這意味，股市還有長期向上的潛力，短線的回檔，正可提供逢低進場的機會。此外，基金投資將精選高股息個股，此類股票在空頭市場時，本來就具有相對抗跌的特性，而在當前全球利率水準仍然偏低、波動相對較大的環境，也易受資金青睞。

今年全球都面臨了通膨上升及貨幣政策轉向的重大議題，張浩宸表示，整體來看，東協國家目前通膨數據都不高，今明兩年可望維持溫和上漲，儘管全球需求上升將帶動出口，但為了持續刺激投資及消費，預期東協各國央行仍會維持中性偏寬鬆基調，升息空間有限。