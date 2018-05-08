時間超敏感 傳金正恩大連密會習近平 商中朝合作抗美？

據多維新聞援引消息指出，中國國家主席習近平昨 (7) 日抵達遼寧大連，疑為主持國產航母出海儀式，同日有人發佈北韓客機抵大連的照片，暗示習近平有可能密會北韓高官或領導人金正恩。

韓聯社引述北韓政府消息人士報導，平壤政府高層官員秘密到訪中國，暫時不知道官員身分，但可能與習近平會面，青瓦台被問及有關消息時，表示不宜透露具體細節，韓方高度重視並密切關注。

雖然無法確認「最高幹部」是否就是金正恩，但有情報指出似乎是金正恩的專機出現在大連。

大連機場星期一 (7 日) 有數小時要限制飛機升降。網上一段影片顯示，多輛黑色國賓車於街上駛過，拍片人稱地點為大連，而當地招待外國賓客的迎賓館附近道路亦限制車輛通行。

多維新聞的報導說，據北京方面可靠消息指出，習近平昨日至今 (8) 日視察大連，這是他在中共十九大後首次現身大連。不過，報導發表幾小時後，多維又將上述「據北京方面可靠消息稱」修改為「有消息稱」。

韓聯社指出，如果是金正恩抵達大連，有可能跟習近平舉行領導人會談。

大連從 7 日起就出現警備提升的情況，機場在 7 日上午起一度暫停開放；而「最高幹部」下榻處附近道路，今天 (8 日) 上午也禁止通行，警方相關人士在周邊嚴加戒備。

中美貿易談判不歡而散，「川金會」又將登場，若金正恩此刻再晤習近平，有可能被視為未來將以中朝合作對抗要求完全非核化的美國。

5 月 4 日，遼寧海事局發佈航行警告，稱渤海海峽黃海北部 5 月 4 日至 5 月 11 日有軍事任務。5 月 5 日，一架中共海軍直 - 18 運輸機在停泊大連的自產航母甲板上降落。因此，有人猜測國產航母即將出海進行試航。