三五族4月營收不俗 宏捷科Q2財報佳領軍 全新盤中漲停重回百元

PA 三雄 4 月營收不俗，穩懋 (3105)、全新(2455)、宏捷科(8086) 都交出較上月及去年同期正成長的成績，且宏捷科第一季每股盈餘 0.55 元，更創近三季最好成績，打了一劑強心針，雖然中興事件增添些許不確定性，但實際影響尚待觀察，市場正面看 FTTx、手機需求回升，及 3D 感測應用層面擴展，盤中族群股價昂揚，全新盤中漲停重回百元俱樂部，宏捷科、環宇 - KY(4991)漲幅都超過 5%，穩懋也上漲 3%。宏捷科受惠美系客戶射頻元件需求提升，委外代工訂單釋出增加，第一季營收 4.64 億元，年增 5.4%，稅後純益 7692 萬元，年增 26.6%，每股純益 0.55 元，為近三季最佳表現。4 月營收站上 2 億元大關達 2.01 億元，較去年同期大增 27%，亦較前一個月成長 6.8%。



在美系大客戶拉貨持續增加，及中國 RF 客戶營收貢獻提升下，宏捷科今年營運可望逐季成長，而品牌客戶將在第 3 季陸續發表新品，本季底開始拉貨零組件，也可望成為營運向上的新動能。



穩懋 4 月營收 14.92 億元，月增 3.4%、年增 19.2%。雖然在智慧型手機市場能見度不高下展望保守，光學感測產品出貨成長未能快速回升，預估第二季營收季增率低於 5%，但認為中興事件因沒有直接客戶關係，短期看不到影響。法人則看好無線通訊傳輸對於 5G 規格升級的布建，將帶動手機蜂巢系統、WIFI 頻寬升級或中小型基地台建置，看好第三季起營運轉強。



全新 4 月營收 1.89 億元，年增 3.28%、月增 5.87%，累計營收 7.52 億元，年成長 11.2%。對於近期中興事件再起，全新表示，4 月出貨未受影響，但 5 月可能會有些影響，中期影響還要觀察。至於外界關注的新產品，發射端 DFB、VCSEL 都認證中，均有機會在下半年發酵。



環宇 - KY 第一季稅後盈淨利 8365 萬元，季增 4.3%，年減 14.9%，EPS 為 1.06 元。儘管中美貿易對峙牽動後續營運，但公司主要為華為供應鏈，受到的影響相對低，預估第二季營收將優於首季。