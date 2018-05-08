海關：今年前4個月中國外貿進出口同比增長8.9%

8日從海關總署獲悉，據海關統計，今年前4個月，中國貨物貿易進出口總值9.11萬億元人民幣，比去年同期(下同)增長8.9%。其中，出口4.81萬億元，增長6.4%;進口4.3萬億元，增長11.7%;貿易順差5062.4億元，收窄24.1%。

4月份，中國進出口總值2.36萬億元，增長7.2%。其中，出口1.27萬億元，增長3.7%;進口1.09萬億元，增長11.6%;貿易順差1828億元，收窄27%。

一般貿易快速增長且比重提升。前4個月，中國一般貿易進出口5.34萬億元，增長12.8%，占中外貿總值的58.6%，比去年同期提升2個百分點。其中，出口2.71萬億元，增長12.1%;進口2.63萬億元，增長13.5%;貿易順差801.6億元，收窄20.2%。同期，加工貿易進出口2.44萬億元，增長2%，占26.8%，下滑1.8個百分點。其中，出口1.54萬億元，增長0.5%;進口9042.9億元，增長4.6%;貿易順差6340.4億元，收窄4.8%。

對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口均增長，對“一帶一路”沿線國家進出口增速高于整體。前4個月，中歐貿易總值1.34萬億元，增長8.3%，占中外貿總值的14.7%。中美貿易總值為1.24萬億元，增長5.9%，占中外貿總值的13.6%。前4個月，中與東盟貿易總值為1.17萬億元，增長12.6%，占中外貿總值的12.9%。中日貿易總值為6641.3億元，增長3.8%，占中外貿總值的7.3%。同期，中國對“一帶一路”沿線國家合計進出口2.51萬億元，增長11.6%，高于整體增速2.7個百分點。

民營企業所占比重進一步提升。前4個月，民營企業進出口3.52萬億元，增長12.4%，占中外貿總值的38.6%，比去年同期提升1.2個百分點。其中，出口2.26萬億元，增長9.6%，占出口總值的46.9%;進口1.26萬億元，增長17.6%，占進口總值的29.3%。同期，外商投資企業進出口3.91萬億元，增長4.6%，占中外貿總值的42.9%。其中，出口2.03萬億元，增長2.9%;進口1.88萬億元，增長6.6%。此外，國有企業進出口1.65萬億元，增長12.2%，占中外貿總值的18.1%。其中，出口5219.2億元，增長8%;進口1.13萬億元，增長14.3%。

機電産品出口增長，傳統勞動密集型産品出口下降。前4個月，中國機電産品出口2.84萬億元，增長8.7%，占出口總值的59.1%。其中，電器及電子産品出口1.27萬億元，增長9.9%;機械設備8579.3億元，增長11.3%。同期，服裝出口2749.2億元，下降7.5%;紡織品2346.6億元，增長4.2%;家具1062億元，下降0.7%;鞋類924.9億元，下降9.5%;塑料制品818.2億元，增長4%;箱包506.7億元，下降6%;玩具399.6億元，增長4.5%;上述7大類勞動密集型産品合計出口8807.2億元，下降2.4%，占出口總值的18.3%。此外，鋼材出口2162萬噸，減少20.1%;汽車34萬輛，增加29.4%。

鐵礦砂、原油和銅等商品進口量增加，大豆進口量減少，大宗商品進口均價漲跌互現。前4個月，中國進口鐵礦砂3.53億噸，增加0.2%，進口均價為每噸463.1元，下跌17.1%;原油1.51億噸，增加8.9%，進口均價為每噸3058.5元，上漲13.4%;煤9768萬噸，增加9.3%，進口均價為每噸547.3元，下跌11.3%;大豆2649萬噸，減少3.8%，進口均價為每噸2723.8元，下跌8%;成品油1125萬噸，增加10.6%，進口均價為每噸3583.3元，上漲8.6%;初級形狀的塑料1022萬噸，增加7.4%，進口均價為每噸1.12萬元，下跌1.9%;鋼材450萬噸，減少1.3%，進口均價為每噸8036.3元，上漲11%;未鍛軋銅及銅材167萬噸，增加15.4%，進口均價為每噸4.8萬元，上漲10%。此外，機電産品進口1.91萬億元，增長15%;其中汽車37萬輛，增加2.1%。

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