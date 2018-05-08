央行：堅持“本幣優先” 擴大人民幣跨境使用

2018年跨境人民幣業務工作電視電話會議5月7日在北京召開。會議深入貫徹黨的十九大精神和中央經濟工作會議精神，落實人民銀行工作會議決策部署，總結2017年跨境人民幣工作，部署2018年工作任務。人民銀行黨委委員、副行長潘功勝出席會議並講話。

潘功勝充分肯定了2017年跨境人民幣業務工作取得的成績，分析了當前人民幣國際化面臨的新形勢，對下一步開展跨境人民幣業務提出要求。他指出，人民幣國際化是近十年來我國金融改革的一大亮點。在下一步工作中，一是要堅持“本幣優先”，擴大人民幣跨境使用；二是要穩步推進人民幣資本項目可兌換;三是要夯實匯率市場化改革的市場基礎;四是要完善宏觀審慎管理框架。

會議指出，2017年跨境人民幣業務各項工作取得積極進展。人民幣國際化穩步推進，資本項目可兌換程度有序提高，金融市場開放成績可喜，央行間貨幣合作內涵擴大、機制創新，人民幣作為SDR組成貨幣的國際形象不斷提升。

會議強調，2018年要繼續堅持市場驅動，不斷優化人民幣跨境業務政策，完善人民幣國際化基礎設施，保障市場主體的合理需求，推動人民幣國際化再上新台階。

中國人民銀行上海總部，各分行、營業管理部，各省會(首府)城市中心支行，各副省級城市中心支行跨境人民幣業務部門有關同志，中國人民銀行總行機關司局和企事業單位有關同志，以及部分商業銀行代表參加了會議。

來源：證券時報

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