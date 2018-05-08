【權益變動】中國物流資産(01589-HK)獲京東認購新股3.21億股 占比10.99%

港交所最新消息顯示，中國物流資産(01589-HK)獲京東JD.com, Inc.在4月27日以每股平均價2.8港元場外認購增持3.21億股新股，占比10.99%，代價8.99億港元。

中國物流資産4月27日公布，以每股2.8元向京東配售3.21億股新股，每股配售價較上周五收市價2.65元有溢價5.66%。新股相當于擴大後股本9.9%，並有6個月禁售期;是次集資8.99億元，其中8億元用來發展額外物流園項目及9850萬元用作營運資金及其他一般公司用途。

京東認購人將有權向董事會提名一名候選人供委任為非執行董事。根據認購協議，隻要京東認購人提名之人士仍為董事，京東認購人須盡其合理努力就倉庫租賃與集團合作，前提是集團提供之條款不遜於任何其他倉庫賣方于可資比較之交易中提供之條款。根據認購協議，隻要京東認購人提名之人士仍為董事，京東認購人須盡其合理努力就倉庫租賃與集團合作，前提是集團提供之條款不遜于任何其他倉庫賣方於可資比較之交易中提供之條款。

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