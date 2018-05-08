公募基金密集下調A股停牌股估值

随着上市公司去年年報和今年一季報紛紛披露完畢，多家公募基金對旗下部分基金持有的停牌股也開始密集開展估值調整，多家“披星戴帽”或業績變臉的上市公司股票被公募基金大幅下調估值。

天弘基金今日發布公告稱，根據《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》等有關規定，自2018年5月7日起，對旗下基金所持有的停牌股*ST天業按照4.52元進行估值。

5月4日，建信基金也發布公告稱，決定自5月4日起對公司旗下基金(除ETF基金外)持有的*ST德奧進行估值調整，估值價格為7.54元。同樣，申萬菱信基金對*ST德奧做出7.53元估值調整，大成基金對“信威集團”估值調整為10.64元。

從公告的估值調整方案看，天弘基金對*ST天業下調估值幅度高達54.85%，相當于7個半跌停板。建信基金、申萬菱信基金對*ST德奧估值下調估值約37%，相當于4個半跌停;大成基金對信威集團估值下調27.12%，相當于3個跌停。

來源：證券時報網

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