【豐銀投顧】短線多空皆宜 但是只能跑短

◆盤勢分析

上週我們已提到: 目前條件利於多方反彈，我們若從近期的盤勢來看，5 日線與月線的乖離仍大，日 KD 與日 RSI 都已經進入低檔區，就連成交量也都縮下來了，這種低量能、低位階的形態，雖然是有利於反彈，但這只是技術面的反彈，實際上台股目前真正面臨的問題又豈是技術面所能解決的？先前我們己說過，台股目前最大的問題是外資不斷的撤出 (不只台灣，新興市場都是)，新台幣至今都還有續貶的疑慮，因此在此台股不論是指數還是個股，所能做的都只有短線進出且減少部位的考量，還不宜大動作的加碼。

話雖如此，那難道台股就此走空？也不是！此處是外資看好並押寶二件事才造成美元一直上升，而吸引熱錢回流美國。一是看好中美貿易談判中國應該會做出一定程度上的讓步，另一是看好美國六月升息為美元帶來的利多。美元若因升息帶來的升值，會擴大與其他新興國的「利差」壓力，對台股乃至於其他新興國家股市帶來更大的壓力。也因此雖然今天台積電受蘋果大漲的帶動而上揚，但面對未來外資調節台股的首選也一定是台積電，所以未來除了台積電以外的權值股也必定會有被調節的壓力，這也就是為何筆者認為最近的行情多空皆宜。實在是因為近期低量能或許不會造成大盤大跌，但也不易一飛沖天，未來的行情應該是只有震盪而沒有方向的橫盤走勢。

既是如此，那麼這種盤勢就該冷靜以對，倘若大盤下跌而成交量萎縮，那就應該逆勢買進，而大盤上漲成交量開始大增，那就應逢高調節，如此來回操作且區間設定在 10470-10700 之間，雖然空間不大，但來回操作應能有不錯的價差累積。而個股方面也應採取這種方式操作，等美元升值台幣貶值的壓力開始縮減之後才考慮長期持有，筆者認為這應該是面對這種盤勢的最佳應對之策。

豐銀投顧 李世新 分析師