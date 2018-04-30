漲價挹注 亞電Q1獲利年增逾兩成 Q2報價續漲 成長動能強

軟性銅箔基板廠供應商亞洲電材 (4939) 公布今年第一季每股淨利 0.22 元，年增逾兩成。展望第二季，公司預期將持續調漲報價，為此，樂觀看待第二季的成長動能。亞電 2018 年第一季合併營收 3.83 億元、稅後淨利 2170.2 萬元，每股淨利 0.22 元，分別較去年同期成長 21.44%、23.18% 與 22.22%；亞電營收與獲利雙成長，主要受惠市場回溫與產品漲價效益。



亞電進一步分析，第一季營運績效優於去年，主要來自內、外部兩大因素影響，其一是上游原物料聚醯亞胺 (PI) 全球性供不應求，去年底漲價效益發酵至今年，截至目前看來，漲價趨勢不變。



另外，亞電於前年進行內部優化後，持續精進研發產品，並透過與多元客戶合作開發新產品應用提升市場占有率，包括進入 5G 高頻、無線充電基材之應用，並在物聯網、車聯網等終端應用持續發展下，帶動公司自去年營運轉趨穩定後，成長動能於今年起更加躍升。



亞電也補充，今年第一季獲利表現還因所得稅費用增加而壓抑了成長空間，主因是今年國內調整營業所得稅制，營所稅率提高至 20%，亞電於第一季全數認列先前於中國轉投資的雅森公司投資收益，導致所得稅額增加，惟此屬一次性情況，增加稅額約 937.8 萬元。



展望第二季，亞電提到，由於公司認列轉投資雅森公司投資收益之所得稅影響數屬一次性，該影響因素於第二季將會消失，加上上游供應商對原物料的漲勢未停歇，亞電亦不排除再次調漲產品售價之可能性，故營運表現可望樂觀看待；亞電表示，透過與多元客戶合作開發新產品應用持續提升市場占有率，加上漲價效應持續發酵，預期第二季營運表現可望優於第一季，與去年同期相較亦將保持成長趨勢。



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