【華冠投顧】內資強心針已見效 這檔漲價題材股有玄機

◆盤勢分析

上週五昇楷提到：「內資已為反彈行情打強心針，並且多頭具有兩項最大優勢，一是美股底部支撐異常強勁，二是多方神主牌～被動元件族群屹立不搖」，言猶在耳，週五美股立馬大漲，今日被動元件三雄 (2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂) 全數漲停，多方優勢發揮得淋漓盡致，此外多頭控盤者仍繼續在權值股上使力，股王 3008 大立光漲停，2330 台積電、2317 鴻海續漲，帶動大盤 + 75 點重上年線、十日線與五日線。

今天大盤重上年線，但能不能站得穩還存在一些變數，因為上週五開始出現的外資賣壓轉向金融、傳產、部分中小型股之現象，到今天尚未明顯改善，尤其是金融指數和 OTC 指數，連上週五高點都沒過，這代表原本最弱勢的電子指數反彈，反而原本強勢的金融、傳產、中小型股成為拖油瓶，此非多頭正式反攻該有的現象，因此未來一兩天需要見到 OTC 指數及金融指數跟上節奏，否則年線不易站得穩，一旦大盤又回落年線之下，後市必須見到成交量極縮 (1100 億以下甚至更低) 才有好的出手機會，代表外資賣無可賣了，屆時就會有很多個股容易轉強。

近日大家可能會覺得選股難度不低，因為先前若沒提早切入被動元件之類的強勢股，在短線正乖離已大的當下勢必不太敢搶進；若是想切入跌深的個股，又怕大盤仍舊存在不確定性，萬一盤勢被外資硬是賣下去該怎麼辦？針對這種行情，其實有種簡單實用的「反常必有妖」選股法派得上用場～由於近期外資天天賣超台股賣不停，我們可以反向去尋找有沒有外資非但不賣，還反常一直買的標的，確實是有，這檔《雅典娜》，股價處在區間震盪但外資庫存不斷創新高，同時產品漲價推升 Q2～Q3 營收可望創單季新高，想知道這位希臘神話的智慧與戰爭女神是誰嗎? 歡迎到昇楷投資群主頁看今天盤後分析就知道。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

