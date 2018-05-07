波克夏年複合成長率20.9% 幾張圖看懂龐大的巴菲特帝國

曾榮膺全球首富頭銜的人，通常是擁有一家主要公司而致富，但巴菲特（Warren Buffett）的故事卻有所不同，巴菲特帝國是由幾十家公司組成，涵蓋航空、糖果、保險等業別。

目前是全球首富的貝佐斯（Jeff Bezos）靠著亞馬遜（AMZN-US）賺了大錢；祖克柏（Mark Zuckerberg）從臉書（FB-US）持股賺了數十億美元；比爾蓋茲透過微軟（MSFT-US）贏得他的財富，但是波克夏（Berkshire Hathaway）（BRK.A-US）董事長兼執行長巴菲特的財富卻是從美國羅得島一家紡織廠起家，擴及到可口可樂公司，投資遍及幾百家公司。

巴菲特雖貴為波克夏的掌門人，但年薪卻只有 10 萬美元，和他的龐大資產淨值 836 億美元相比，簡直微不足道。

那麼，巴菲特的龐大財富從何而來？其中一部分歸因於他的極端節儉，例如他著名的 18 美元髮型；但更重要的是他的投資回報，尤其是來自股票的投資回報。

Visual Capitalist 和 Finder 網站提供了一個龐大的巴菲特帝國網絡圖，所持有的主要公司如下圖：

組成巴菲特帝國的主要公司。（圖：Visual Capitalist）

巴菲特旗下的波克夏其實最早曾是羅德島一家紡織廠，隨著股價不斷下跌，獲得巴菲特持續加碼，最後擁有足夠的股權來控制公司，目前巴菲特已持有波克夏 36.8% 的股權。

其後再逐漸擴展到保險業務，收購 Geico 的股權，接著波克夏投資的觸角擴及各行各業，目前波克夏總部位於美國內布拉斯加州奧瑪哈，多年來，公司以雄厚的資本及微乎其微的負債，平均每年為股東創造 20% 以上的價值成長，股價上周五來到 29 萬 6000 美元。

波克夏的主要資產還包括通用再保險、Shaw Industries 地毯公司、 Borsheim's 珠寶公司、時思（See’s）糖果、博林頓北方聖塔菲鐵路公司、內布拉斯加家具、波克夏能源、加拿大 Home Capitala 集團等。

波克夏旗下各產業去年營收比重。（圖：Visual Capitalist）

在汽車業方面，波克夏擁有美國 80 多家經銷商，經銷的品牌包括福特、豐田、梅賽德斯 - 賓士等品牌；並擁有 32 份日報，其中包括奧馬哈世界先驅報。

波克夏同時還是多家大企業的大股東，持有蘋果（AAPL-US）、富國銀行（ WFC-US）、卡夫亨氏（ KHC-US）、美國銀行（BAC-US）、可口可樂、西南航空（LUV-US）、美國運通（AXP）、高盛（GS-US）、美國航空（AAL-US）等股票。

波克夏持股分布圖。（圖：Visual Capitalist）

巴菲特的投資與大盤相比如何？

從 1964 年到 2017 年，近 53 年來，波克夏的總收益率為 2404748％，標準普爾 500 指數為 15508％；波克夏年複合成長率為 20.9％，標準普爾 500 指數為 9.9％。