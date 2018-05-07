中國打敗印度 成功收購孟加拉達卡交易所25%股權

繼收購巴基斯坦證券交易所後，中國打敗印度，贏得孟加拉證券交易所股權爭奪戰。深交所 5 月 3 日發佈公告，經兩國監管部門批准，由深交所與上交所組成的中方聯合體成功競得孟加拉達卡證券交易所 25% 股權。

FX168 財經網報導，孟加拉全國人口超過 1.6 億，是世界上各人口大國 (即 5000 萬以上人口國家) 中人口密度最高國家。雖然人口眾多，但孟加拉的經濟發展水準並不高，2016 年，孟加拉 GDP 總量只有 2214.15 億美元，人均 GDP 屬於低收入國家行列。

發展水準低，人口多也意味著發展潛力巨大，孟加拉在 2017 年提出了打造 100 個工業園的口號，例如，優衣庫的衣服大多產自中國和孟加拉。

達卡是孟加拉的首都。達卡交易所成立於 1954 年，彼時孟加拉與巴基斯坦還屬於同一個國家，稱為東巴基斯坦，1971 年巴基斯坦與孟加拉分離成兩個獨立的國家。

截至 2017 年 12 月底，達卡交易所上市公司 303 家，上市公司總市值 440 億美元。

達卡交易所股市走勢圖。 (圖：Investing.com)

2013 年，為進一步優化交易所治理結構，促進孟加拉資本市場改革發展，達卡交易所宣佈計畫引入戰略投資者。此後，來自中國、印度、美國、土耳其等國交易所紛紛向孟加拉政府投標，希望成為達卡交易所的戰略投資者。

這些參與投標的國家中，中國和印度的投資欲望最強，也是最有力的兩個競爭對手。

據英國《金融時報》報導，在最後的出價階段，中方出價是每股 22 孟加拉塔卡 (約合人民幣 1.7 元)，額外附加價值 3700 萬美元的技術支援。而印度的出價僅為每股 15 孟加拉塔卡 (約合人民幣 1.15 元) 的出價。

報導指出，在最後的階段印度還希望通過打「感情牌」來贏得這場戰爭。印度曾經遊說孟加拉的監管機構，希望他們能說服達卡證交所重新考慮這筆交易，理由是中國想要利用這筆投資增加在南亞的政治影響力。

達卡交易所網頁

2017 年 1 月，由上交所、深交所、中國金融期貨交易所、中巴投資有限責任公司、巴基斯坦哈比銀行組成的聯合體收購巴基斯坦交易所 40% 的股份。其中，上交所、深交所、中金所共持有巴基斯坦交易所 30% 的股份。

巴基斯坦交易所 (PSE) 由巴基斯坦卡拉奇、拉合爾以及伊斯蘭馬巴德 3 大交易所於 2015 年 8 月整合而成。

中資收購時，巴基斯坦交易所的上市企業共有 576 家，市值總額約 8 兆巴基斯坦盧比 (約合 785 億美元)。

此外，巴基斯坦交易所早於中國被納入 MSCI 新興市場指數，中國股市將在今年 6 月份正式 MSCI 新興市場指數。