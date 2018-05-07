反映醋酸原料走高 勝一4月營收6.54億元創單月新高 首季EPS 1.37元

國際油價走揚到 70 美元，帶動化學品報價上揚，醋酸因為去年第四季美國伊士曼爆炸，造成供需不平衡，近期報價飆漲到 700 美元，反映原料成本墊高，勝一 (1773)4 月營收 6.54 億元，月增率 0.16%，年增率 20.74%，創下單月新高，其公布首季稅後盈餘 2.05 億元，每股盈餘 1.37 元。勝一主要產品為工業級溶劑、電子級溶劑、甲醛，以及原料貿易等四大類，電子級溶劑為薄膜電晶體製程作為濕潤劑、光阻劑去除液、光阻劑黏度調整劑、製程設備之清洗；彩色濾光片製程中 RGB 三種基色光阻去除液、管道設備之清洗剝離；半導體 IC 產業製程用清洗劑、剝離劑、去光阻緩衝液及蝕刻製程化學品。



半導體景氣循環高峰，帶動相關清洗劑需求，勝一前年、去年全年毛利率分別跳增至 26.7%、27.19%，每股盈餘分別為 5.23 元、5.86 元，尤其去年獲利、股息均創下歷年新高。



其溶劑主要原料為醋酸、丁醇、乙二醇丁醚、丙二醇甲醚，以及甲醇等，去年第四季伊士曼美國田納西州廠區發生事故，影響到全球醋酸供應，近期 BP 美國醋酸產能也傳出問題，國際報價水漲船高，從每噸 400 美元，飆漲到 700 美元，反映原料成本調漲，勝一 4 月營收來到 6.54 億元，創下單月新高。

