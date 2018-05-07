〈台新金法說會〉3大收入皆成長 Q1稅後純益年增14%

台新金 (2887-TW) 今 (7) 日舉行法說會，總經理林維俊表示，在淨利息收入、淨手續費收入、金融交易收入等收益皆有成長帶動下，第一季稅後純益為 38 億元，年增 14.4%，每股淨值 12.65 元，每股稅後純益 0.34 元，年增 17.2%。

林維俊表示，淨利息收入年成長 9%；淨手續費收入年成長 11%，主要是財富管理手續費收入年成長 18.6%；而金融交易收入年成長率更是大增 40.8%。

特別是台新證券與大眾證券合併綜效持續展現，證券業務手續費收入季成長 5.5%，年成長率更達 241.7%。

銀行部分，第一季淨利息收入 47 億元，年成長 7.2%，首季 NIM 1.35%，放款較去年同期成長 8.3%；淨手續費收入 29 億元，年成長 5.1%。

在資本結構方面，台新金資本適足率 117.9%，銀行資本適足率 14.2%，逾放比 0.25%，覆蓋率 527.7%。

展望今年營運，台新金相當看好包括個人金融、法人金融平均都可望有 5% 至 15% 的成長空間，其中，房屋加值型房貸、個人無擔保放款、中小企業放款都將是主要成長動能；財富管理在資本市場持續維持高檔下，對手續費收入的貢獻也值得期待。