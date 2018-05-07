〈金管會立院備詢〉公股行庫擬漲匯款手續費 顧立雄要查

金融業法遵、防制洗錢成本大增，銀行擬調漲民眾手續費，其中以外幣匯款、外幣兌換率先調漲，今 (7) 日引發立委關切，金管會主委顧立雄表示，將全面清查了解銀行是否適切反映成本。

第一銀行為合理反映防制洗錢及打擊資恐成本，6 月 13 日起，「外匯匯出匯款」業務，調整每通郵電費為新台幣 300 元（外匯指定銀行 DBU）或等值 15 美元（國際金融業務分行 OBU）。其中郵電費每通從 220 元調漲到 300 元，漲幅約 36%。

合庫 6 月 18 日起也將調整包括匯入匯款查詢電報費、外幣現鈔、出口信用狀轉讓等手續費。其中對過路客（非合庫存戶）臨櫃兌換外幣現鈔時，得加收 100 元手續費，成為行庫中，第一個對過路客換外幣收手續費者。

除了第一銀及合庫外，彰化銀行也正在評估，預計最快 7 月以後跟進調漲；華南銀則將視同業和市場情況，機動檢討評估。據金融業高層表示，預期泛公股行庫大部分都會跟進調漲，只是時間早晚問題。

今天包括民進黨立委余宛如、國民黨立委羅明才在立法院財委會質詢時都關切此議題，認為金融業法遵、防制洗錢成本大增，卻掀起公股行庫擬將成本轉嫁到調漲手續費，其中以外幣匯款、外幣兌換率先調漲，接著可能擴及國內新台幣匯款。

對此，顧立雄答詢表示，將全面清查了解銀行是否適切反映成本。