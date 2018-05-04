平安好醫生今掛牌 超購653倍 每手100股料賺逾港幣700元

平安健康醫療科技 (1833-HK)(又稱平安好醫生) 今(4)日掛牌，暗盤價收盤升約 13%，不計手續費，每手可賺約港幣 700 元。暗盤升幅雖然接近去年熱炒新股眾安在線 (6060-HK) 的 15%，不過較去年熱門科技新股易鑫 (2858-HK) 升 42%、閱文 (0772-HK) 升 63% 有一段距離，倘計及招股期間抽高的保證金利息，頂頭槌認購更隨時虧損手。

香港《明報》報導，平安好醫生公開發售收到 68.02 億股有效申請，即超購 654 倍，凍資港幣 3972.37 億元，因此啟動回撥機制，公開發售的比例增至 25%，招股所得淨額為港幣 85.64 億元。

耀才昨日暗盤收報港幣 61.65 元，較招股價港幣 54.8 元升 12.5%，每手賺港幣 685 元；最高曾升 24% 報港幣 68 元，最低一度見港幣 59.15 元。輝立暗盤收報港幣 61.95 元，升 13.05%，每手賺港幣 715 元，期間最高報港幣 66.5 元。

這次認購共錄 299 張「頂頭槌飛」，以 9 成保證金、年利率 2.3% 計算，每張頭槌飛認購港幣 2.85 億元，本金港幣 2850 萬元，可獲發 15400 股，按耀才暗盤收盤價港幣 61.65 元計算，扣除利息後頭槌飛客帳面虧港幣 7700 元。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，暗盤反應遜市場預期，似乎已有賣壓，若上市後高開 15% 至 20%，建議先行出貨。

平安好醫生獲 22.5 萬人認購，與去年新經濟三寶之一的雷蛇 (1337-HK) 獲 22.7 萬人認購相若，但較另外兩寶閱文獲 40 萬人認購少近一半，亦較易鑫獲約 30 萬人認購為少。一手中籤率亦與雷蛇的 50% 相若，惟遠高於閱文的 7.7% 及易鑫的 10%。

平安好醫生將以港幣 54.8 元上限定價。《星島日報》引述鼎成證券投資策略總監熊麗萍指出，昨日暗盤平安好醫生大部分時間在港幣 61 至 63 元之間，較招股價升 11% 至 15%；雖然最高位曾衝至港幣 68 元，但她估計高位成交量很少，今天掛牌後，該股升至港幣 68 元的機會極微。

她認為該股今天能較招股價升 13% 至 15% 已經很不錯，建議散戶在港幣 60 元以上即獲利了結。

熊麗萍解釋，近期大市氣氛欠佳，母公司中國平安 (2318-HK) 股價也屢挫，再加上平安好醫生招股反應熱烈，最終以上限價定價，限縮該股掛牌後的上升空間。

平安好醫生成功引入 7 位基礎投資者，熊麗萍認為，這些國際性基金或是看好該公司的長線發展，但她預計該公司未來 2 年也未能扭虧為盈，建議投資者想博長線發展的話，可另尋機會再買入。

今日掛牌的另一新股威誠國際 (8107-HK) 以每股港幣 0.225 元定價，略高於中間價，原招股價介乎港幣 0.2 元至 0.24 元，集資淨額約港幣 3220 萬元。公開發售超購 31.2 倍，啟動回撥機制，該部分比例增至 30%。一手 1 萬股，中籤率 80%。

