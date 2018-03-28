暴利少了？貴州茅台酒類毛利率 7年來首次跌破90%

Ａ股股王貴州茅台昨（27）日發布 2017 年業績，營收、淨利雙雙增長，符合市場期待，不過酒類毛利率卻首次降至 90% 以下。

年報數據顯示，貴州茅台 2017 年營收 582.18 億元人民幣，年增 49.81%；實現歸屬於母公司所有者的凈利潤為 270.79 億元人民幣，年增 61.97%。每股稅後收益 21.56 元人民幣，擬每 10 股派發現金紅利 109.99 元。

值得關注的是，去年貴州茅台酒類的毛利潤為 89.93%，為 2011 年至今首次跌破 90%。另外，雖然公司營收增長了，但營業成本卻增加了 75.33%。

貴州茅台股價日線走勢圖 圖片來源：Sina

貴州茅台在年報中稱，2017 年白酒行業進入新一輪增長期，呈現產銷穩增、效益提升、結構趨優、活力增強的良好態勢，併發新的積極變化。

至於未來面臨的風險，貴州茅台認為，一是行業發展不平衡，公司面臨的挑戰和風險比較多。二是環境保護不平衡，赤水河流域生態環境保護壓力仍大。三是市場營銷不平衡，茅台系列酒市場佔有率和競爭力還需加強。四是打假不確實，假冒侵權行為極需遏制。

廣告傳播集團 WPP 與旗下市調機構凱度華通明略日前發布「BrandZ2018 中國品牌 100 強」榜單，貴州茅台奪下第 7 名，較 2017 年提升 2 名，品牌價值 231.75 億美元，年增 43%，且是前 10 中唯一與科技、金融產業無關的品牌。