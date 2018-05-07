節後深股通恢複淨買入 白馬股持倉分化明顯

“五一”節後，滬深兩市主要股指收漲，互聯互通市場保持穩定淨買入，北上資金并未因額度擴容而大幅增長，對白馬股進一步分化操作，其中東阿阿膠遭減持金額居前。另外，随着小米在港股遞交上市申請，北上資金對相關概念股卻着手減持。

統計顯示，5月2日至4日，北上資金通過滬、深股通合計淨買入36.44億元，深股通從節前一周累計淨賣出扭轉為淨買入13.26億元。其中，深主、中小板互通标的平均持股比例環比增加，而創業板被減持。

上周，小米遞交了赴港上市申請書，相關概念股表現活躍，Wind小米産業鏈概念股指數累計漲幅2.03%。不過，北上資金并未追高，對相關互通标的大面積減持，電子股标的安潔科技、欣旺達、長盈精密、德賽電池等均遭減持，而歐菲科技、利亞德等少量标的獲增持，金額均未超過2000萬元。

此外，北上資金對傳統重倉的白馬股進行大幅調整，業績不達預期的行業龍頭被出貨。繼老板電器、格力電器後，東阿阿膠再度成為北上資金減持重點。據推算，北上資金周内累計減持近3億元，最新持股比例已降至6.61%。據悉，一季報顯示，東阿阿膠營收與淨利同比并沒有下滑，但增速乏力，淨利潤同比增長率創下了近8年以來最低水平，而去年公司10%的淨利增速創下來了自2006年以來的年度淨利增長新低。對于這一成績市場表現激烈， 5月2日當天東阿阿膠放量跌停，深股通加緊出貨，當天淨賣出1.59億元，現身龍虎榜，次日再度淨賣出1.33億元。4月底，格力電器就遭遇類似北上資金“待遇”，自2017年度披露不分紅後，深股通大幅減持，周内累計減持公司金額高達46億元。

實際上，北上資金對白馬股分化操作明顯。上周白酒二線龍頭獲加倉，五糧液超過貴州茅台成為北上資金增持金額最大個股，金額達8.21億元，水井坊增持比例也已超過10%，成為白酒股中持股比例最高個股。不過，洋河股份和泸州老窖被減持金額居前。

醫藥股中，雲南白藥、複星醫藥被減持金額超過1億元，泰格醫藥和恒瑞醫藥等也遭減持;相比，通化東寶和智飛生物、浙江醫藥獲增持。其中，智飛生物公告稱已與默沙東簽署代理九價宮頸癌疫苗的補充協議，今年2月以來，公司股價已累計上漲超過七成。

來源：證券時報網

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