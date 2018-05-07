本周43家公司解禁市值達322億 環比減少38億

根據滬深交易所的安排，本周滬深兩市共有43家公司的限售股解禁上市流通，解禁股數共計27.59億股，占未解禁限售A股的0.33%。

其中，滬市22.47億股，占滬市限售股總數0.56%，深市5.12億股，占深市限售股總數0.12%。以5月4日收盤價為标準計算的市值為322.80億元，占未解禁公司限售A股市值0.29%。其中，滬市16家公司為245.18億元，占滬市流通A股市值的0.09%;深市27家公司為77.62億元，占深市流通A股市值的0.05%。本周兩市解禁股數量比前一周29家公司的44.95億股，減少了17.36億股，減少幅度為38.62%。本周解禁市值比前一周的361.20億元，減少了38.40億元，減少幅度為10.63%，為年内第八低。

深市27家公司中，勐獅科技、索菱股份等共12家公司的解禁股份是定向增發限售股份。雙傑電氣、康斯特、金冠電氣、集智股份、萬通智控、金陵體育、鮑斯股份共7家公司的解禁股份是首發塬股東限售股份。天音控股、尚榮醫療、天賜材料、富瑞特裝、新萊應材共5家公司的解禁股份是股權激勵一般股份。魯陽節能、啓明信息、隴神戎發共3家公司的解禁股份是追加承諾限售股份。其中，魯陽節能的限售股將于5月7日解禁，解禁數量為1.02億股，是深市周内解禁股數最多的公司，按照5月4日的收盤價15.56元計算的解禁市值為15.84億元，是本周深市解禁市值最多的公司，占到了本周深市解禁總額的20.40%，解禁壓力集中度不高。

來源：證券時報網

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