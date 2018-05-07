該搶比特幣反彈了？分析師：再等等 現在宜謹慎

比特幣價格近期回升，上週末價格直逼 1 萬美元，不過華爾街首位追蹤比特幣的分析師認為，當前要押注比特幣仍需謹慎。

比特幣價格週日由高點滑落，台北時間週一上午 9:30，已下挫至 9300 美元附近，24 小時跌幅約 6%，以太幣報 770 美元附近，挫約 9%，其他前十大競爭幣也大多下跌，24 小時跌幅在 7-10% 不等。

比特幣價格 (圖表取自 Coindesk)

據《CNBC》報導，DataTrek Research 的聯合創辦人 Nick Colas 追蹤比特幣超過 4 年，他認為，加密貨幣中的「FANG」基本面依舊疲軟，短時間難回高點。

比特幣在去年 12 月來到最高接近 2 萬美元，但之後急速下修，上個月低點約在 6400 美元，但從後半個月開始反彈，一些分析師認為最壞的情況已過。

不過 Colas 態度依然謹慎。他認為比特幣已經下跌不短的時間，現在還不是買進的最好時機。

Colas 持有比特幣的成本價約在 2000 美元，他表示，去年 12 月的情況，是基於比特幣期貨發行及投資者熱情的泡沫。但若由 Google 搜索的數據來看，想要首次購買比特幣投資的數量已經大幅減少，區塊鏈錢包成長動能也在下降。

比特幣搜索量大減 (圖表取自 CNBC)

Colas 說，現在搜索比特幣的數量，已較去年 12 月及今年 1 月高峰，大減近 85-90%，同時，比特幣錢包上個月只增長 2%，低於去年每月約 5-7% 的均值。

Colas 相信，真實世界更多的使用量，才有助於比特幣價值的提高，不是只靠基金或交易部門炒作，而這恐怕還要等上 3-5 年。