巴菲特：中國有很多機會 芒格已經找到「獵物」了

2018年巴菲特股東大會當地時間5月5日在奧馬哈舉行，來自全球數以萬計的投資者前來朝聖。新浪財經連續第10年對這一投資者的聖會進行報道，投資者可通過新浪巴菲特股東大會專題親耳聽到巴菲特的聲音，了解他對各種問題的解答。

巴菲特：我想說，中國有很多機會，查理已經在中國找到他可以取得的「獵物」了。我想除了中國，你可能不會再到別的國家找到投資的想法。中國市場是年輕而龐大的市場，市場的年齡和有效率的成長是成正比的。

以下為文字實錄：

第17提問：巴菲特、芒格先生早上好，我是一個專注於中國的研究公司，我們總部在上，我們有很多基金經理，他們比較年輕，他們管理小部分的基金。我的問題是，如果你們只有10億的組合，你們怎麽去改變投資的方式，才是你們覺得在邊際市場是可以進行投資的，尤其是像中國這樣的國家。

沃倫·巴菲特：如果我有一億美金，我可能會去跟美國經濟體相當的市場進行投資，因為在那些市場可能更有機會，我會先去找這些機會，找到這種邊際利潤率比其它的公司要更好的。 十五年以前我是這麽做的，但是因為這是有趣的，我從小開始進行投資的時候，有一個周末，我看到了一個韓國的股票，我想買一個比較小的股票，不管是美國還是韓國的公司，有的時候其實還蠻具規模的，大概有15%—20%的變化，這個機會對我們來講並不是那麽大，但是我那個時候還是沒有做這個決定。 第一個我們現在做到的是，要根據美國的標準來進行，我會先找美國的公司。一些比較小的市場比較困難，因為還有一些賦稅以及其它覆雜的原則、法規。除了中國和美國，你可能不會找到其它國家有投資的一些想法，規模以及地理都是我要考慮到的。

芒格：我已經有很多中國的股票了，我對於剛剛這位年輕女士的提問是讚成的，你要不要把你投資中國的股票的名字告訴我們一下，透露一下。

第18提問：中國還是有很多機會，因為查理已經在中國找到了一些他可以取得的獵物了。

沃倫·巴菲特：對，我已經這麽做了。這個層面來講，這是一個比較合理的情況，中國的市場是比較年輕的，但也是龐大的市場。市場根據他的年齡進行有效率的成長，這是正比的。日本也有了這樣的歷史記錄，也是如此。三十年以前跟現在的狀況相比，所以很多人在這裏逗留了半天，有的時候就消失了，也不一定。

芒格：肯定的，我也讚成。

新浪美股訊 北京時間5月6日消息 責任編輯：郭明煜

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