〈鉅亨主筆室〉股市即將上攻？！

壹、前言

(圖一：蘋果公司股票周 K 線圖，鉅亨網)

股市即將演出利空出盡的強力反彈？2018 年 4 月 30 日美國財政部長努欽，銜川普之命率團到中國北京進行貿易談判。這次談判依據是根據美國國會，及美國商務部根據「301 法案」，對中國在美國的貿易活動進行調查結果。2018 年 4 月中旬，美國商務部將中國列為，「301 法案」優先名單。美國將要祭出高額稅率，對中國進口商品課徵關稅。這次美國 301 調查公告，其實已經是畫蛇添足了；川普總統在 2018 年 2 月 27 日，就簽署總統備忘錄；指控中國經濟侵略。中美雙方商務部早就從 3 月起，短兵相接、刀光劍影。其中被川普與中國商務部重傷的有，中國華為、中興、及美國蘋果公司及 CME 的黃、小、玉等。但此時亞洲的政治局勢卻出現曙光，金正恩與文在寅，金正恩踏進南韓、文在寅踏進北韓國土。兩人在 2018 年 4 月 27 日，演出一場感人熱淚世界大同和平秀。「301 條款」是美國運用政治力量進行經濟干預，對股票或是期貨商品與匯價多是外部負面因素；會有短期干擾，但長期仍然將回歸到市場有效需求。政治必然是一場「零和賽局」，但經濟與商業談判不是；即使是股市價差遊戲，也可做到「納許均衡」(Nash Equilibrium)。

貳、上證股價指數落底了啦？

(圖二：中國上證股價指數日 K 線圖，鉅亨網)

依照財務理論邏輯，對於中美兩國股市而言；中美貿易摩擦利空效應，應該在上周正式宣告結束。各相關股市股價指數對中美貿易摩擦，它的利空效應以 2 月 27 日為最大；尤其是到 4 月中旬，美國商務部還對中國中興通信公司，祭出所謂技術偷竊、與禁止零組件七年禁令等，這利空多還使股市大跌。但就財務的「遞延效果」(Decay Effect)、「殘差數值」「自我迴歸」(Auto-Correlation) 等效應。「未預期到」(Unanticipated Information) 事件發生時，以當下衝擊 (Shock) 最大；之後它的效應慢慢隨著時間而遞減，最後遞減到歸零。這就像統計學家建立「迴歸分析」(Regression Analysis) 模型一樣，絕大多數的時間序列的殘差數值 (Error Value) 多會隨著時間，就是個變數的 t 項，也就是時間期數而遞減到零。這其實也跟人生一樣，除非是一個重大生涯轉折點，否則生活上一些瑣事多是「過眼雲煙」；今天的事情就只會反應在明天的心情中，後天就逐步淡化、小事一樁了。股價也一樣，2018 年 227 的「中國經濟侵略備忘錄」，到今天對美、中、台股市至今影響已垂垂老矣。會影響當今股市的重要變數是，各國的產業發展、股價交易供需循環起落、與大環境美元指數上揚；及新的事件醞釀。這些其實也是落後股價；真正會影響股價的是，未可預期、與預期不到各種多空事件。美財長到中國必然是為協商貿易摩擦，如果沒有攜帶可能雙方交集解決歧見方案，就不必大老遠跑到北京去；從華府飛到北京，機上至少可看五部電影集，光是時差調整就很累壞了。

在這些對奕調兵遣將僅見，能在這世界當上強國領導人，多有過人智慧、勇氣與策略。金正恩挾核子武器步入和平談判，前後天壤之別的戰術運用讓人訝異；習近平以一帶一路對付美國市場開放要求，深謀遠慮使人讚嘆；川普的選票兌現效率也使人佩服。這些領導人多是先用非常強勢手段，但後來卻是為己爭利、也是為自己國民爭利。這些過程令外部人感受震撼強烈，先是像警察凌晨抓通緝犯一樣，突然廣播吶喊；通緝犯認為真的被通通包圍了，其實只有四個警察。金正恩若沒去秀核子肌肉，就去再搞什麼六方會談，肯定會被美國端在談判桌上稱斤論兩。習近平沒有「一帶一路」，肯定抵擋不住這次美國 301 攻勢，也沒膽量在「博鰲論壇」大談繼續改革開放。川普沒有 227 大筆一揮「中國經濟侵略」，就不會有中國經濟貿易讓利。這些人再進行現在策略時，已經把後面的幾步棋多想好了。因此美國財長上周到北京談判，其實就是貿易摩擦對股市利空效應出盡，開始將過度反應部份恢復的信號。

叁、台股底部區出現之後的「牛肉」在哪裡？

(圖三：台股加權股價指數周 K 線圖，鉅亨網)

對美國股市而言，此時此刻是道瓊、或是 S & P 跌深或的短期底部區域；但是卻是中國深滬股市長期底部區。而對台灣股市而言，這是一個上攻 12,682.41 點中繼站。對台股投資人而言，心理最艱難的地方是才剛看空而已，現在馬上要轉為看多；這對投資人來講是無法釋懷的；而且從加權指數水位所見也沒跌多少點？這叫底部區症狀一一現形？真還是無法接受。所謂底部不就是要跌到萬點以下？然後情勢危急，讓市場所有投資者多對萬點碎心切肝。這才會有「破底後翻揚回升」機會。

但股價指數只是量化指標，股價的高低還要參考市場氣氛。股價在上揚過程多有「拉黛斯基進行曲」(1848，老約翰史特勞斯) 的配樂；下跌過程中多有莫札特「安魂曲」(1791，d 小調) 陪同演奏。 4 月底的台股就是外資、散戶，先後自行吹奏「安魂曲」。要認定台股萬點是常態不難，只要每天看到新莊新新北副都心，投資客又將高價房地產賠本賣出，林口與淡水的房地產乏人問津，就可以理解資金進房地產是自住客，其它的錢跑到基金、股票來了；這是風險最高的，但也會是短期報酬率最高的投資。一億元的資金進房地產，可能要等一年才會有價差報酬；但進股市只要選對股票，可能只需半年到酬率就有 20% 以上。

肆、結論：指數不是底部區唯一參考指標！

(圖四：大立光公司股價周 K 線圖，鉅亨網首頁)

2017 年歐盟與美國全球查稅戶頭總歸戶，2018 年台灣自己開始大掃蕩洗錢，關掉數以萬計謂免稅天堂、沒人認領戶頭，加上房產投資停滯，資金進到股市裡「橫著走」。因此未來每波台股多會是每階段主流股漲翻天；沒這些股票的投資者乾瞪眼。就跟 2016 年 1 月上來這一波一樣，擁有台積電、大立光、鴻海股票者歡天喜地，沒這些股票的呼天搶地。換言之，在成熟股市中每階段多是，少數類別主流股攻堅；其它約七成的股票通通昏睡不干它的事。這若從美國股市過去三年，股市結構的歷史檢視最為清楚；是先由科技類股由底部翻升，再由生物科技 NBI 接手，再由電商與電動車等 AI 概念接棒，川普當選前由鋼鐵等內需財政政策股票接棒，Fed 開始大幅升息縮表前，金融類股當家。台股目前似乎正由內需型股票帶隊，例如風力發電等出發，航運股、鋼鐵股、機械股、金融股？

(提醒：本文無政治立場，用財務理論分析時事；說明與判斷無任何推薦只為研究，不為任何引用者行銷或投資背書。)