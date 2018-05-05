港股ADR指數直闖30300關 騰控(00700-HK)大升

道指大漲332點，港股ADR指數按比例計算收報30293點，升366點，升1.21%，直闖30300關。騰訊控股(00700-HK)ADR收報389.42元，較港收市升6.62元；港交所(00388-HK)ADR收報256.6元，較港收市升2.2元。
金融股方面，匯豐控股(00005-HK)收報76.89元，較港收市升1.94元；建設銀行收報8.09元，較港收市升0.1元；工商銀行收報6.68元，較港收市跌0.01元。中人壽(02628-HK)ADR收報20.03元，較港收市升0.18元。
中海油(00883-HK)ADR收報13.42元，升0.36元；中石油(00857-HK)ADR收報5.61元，升5仙；中石化(00386-HK)收報7.64元，升0.07元
中移動(00941-HK)ADR收報73.88元，升0.88元；聯通(00762-HK)ADR收報10.78元，升0.12元；中電信(00728-HK)ADR收報3.78元，升0.12元。
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