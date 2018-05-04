【港股解碼】郭廣昌40億“娶紅娘”，百合網易主

昨日晚間，百合網（834214-CN）連發8道公告只說了一件事：百合網要易主了！相關資料披露，有郭廣昌100%持股的緣宏投資將以4.6元/股的價格通過股轉系統場外協議轉讓的方式現金收購百合網股東持有的8,6923,8996股流通股，總代價約40億元。

雖說近年來復星集團一直有意向業務多元化方向發展，大大小小的跨界收購也達成了不少，但婚戀網站這麽明顯同已有業務風馬牛不相及的收購標的還是讓所有人大跌眼鏡，心中不約而同浮現了一個問題：爲什麽是百合網？

一個不錯的收購標的

其實撇開收購方是郭廣昌這一點來說，百合網是一個不錯的收購標的。從百合網所在婚戀交友市場來看，去年年底百合網和世紀佳緣的合並幫助百合網進一步鞏固了市場地位。根據易觀智庫的調研數據，2017年第四季度，合並後的百合佳緣已經占據了約26.7%的婚戀交友市場份額，僅次于珍愛網。

2017年第四季度中國互聯網婚戀交友市場收入份額 數據：易觀智庫

從百合網的業績表現來看，2017年百合網營業收入猛增較2016年增長257.87%，公司實現淨利潤也順利扭虧爲盈，錄得0.65億元淨利潤遠高于行業0.09億元的平均值。關于業績的增長，百合網在年報中將其歸納爲以下4點原因：1.免費模式下新産品的優化和創新；2.加盟商加盟模式的轉變；3.（産品優化導致用戶活躍度增長從而導致）廣告業務增收；4線下婚禮業務逐漸産生營收。

百合網近5年財務狀況 數據：同花順財經

總結來說，百合網是一家市場排名靠前，並不斷自我創新追求發展的企業。不僅過去的經營狀況良好，在未來能夠繼續保持良好經營狀態、甚至進一步發展突破的可能性也很高。

換言之，在不考慮婚戀網站和其他業務産生協同效應的情況下，收購百合網也是一項理智的投資。再聯系復星之前的收購事項，婚戀網站和復星或者說郭廣昌並沒有這麽不搭調。

協同效應，互利共贏

筆者注意到在收購百合網之前，復星集團還投資了兩個母親品牌——寶寶樹、親寶寶以及一個麗人品牌——都市麗人，都和婚戀網站有著千絲萬縷的關聯。復星將百合網納入旗下後，先前投資的業務得到有效延伸發展，進一步提升用戶體驗最終增加用戶粘性和活躍度。

復星入股寶寶樹 圖源：網絡

上文提到百合網業績增長的部分原因是線下婚禮業務逐步産生營收，傳遞出的信息是：百合網不再滿足于單一的婚戀交友服務，正在逐步産生開展婚戀一條龍業務。被收購後，復星擁有的其他品牌資源乃至客戶同樣也將成爲百合網向婚戀産業鏈方向發展的助力。

根據復星2017年度財報，現有健康、快樂、富足三大生態中，快樂生態貢獻收益最少。換句話說，快樂生態是復星正在構建的全球幸福生態的短板所在，是最需要提升的領域。但復星快樂生態的營收多來自于休閑度假村，受衆相對較窄；婚戀、麗人、母嬰這類同社會生活聯系更爲緊密的市場恰好可以作爲快樂生態領域的補充內容。

復星2017年營收明細 圖源：港交所

事實上對復星集團來說，收購百合網的意義並不局限于此。2017年年初，郭廣昌在全球經理人年度工作會議上表示“復星要智造一個全球幸福生態系統，現在最重要的抓手是C2M”。何謂C2M？即從Customer到Maker。百合網被收歸復星旗下，本身就帶來了一部分用戶，未來還將和其他品牌一起創造增加一部分用戶，而最終這些用戶將進入複星的全球幸福生態系統，成爲系統內所有品牌的用戶！

話至此處筆者不由想到了騰訊去年在2017年全球合作夥伴大會上提出的“數字生態共同體”，同樣是用戶/流量共享的生態系統、同樣涉及社會生活的方方面面，未來誰家的生態系統能夠率先搭建成功、能夠得到社會的認可，讓我們拭目以待！

■ 作者｜熊思怡

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