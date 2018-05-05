美元可望續強 後續關注2大指標牽動走勢

美元日前強彈，美元指數今年以來累計報酬由負翻正，雖然近 2 日回落，但元大標普美元 ER 單日正向 2 倍基金經理人黃議玄表示 ，美元雖修正，但美國經濟持續擴張，加上中美貿易戰稍作緩和，預期美元將持續走強，未來美元指數觀察將持續關注通膨及貿易談判的結果。

黃議玄表示 ，週三 FOMC 會議會後聲明，利率維持按兵不動，中性偏鴿派聲明造成美元指數短線的回檔，隨後即再度回到原本的上升趨勢上。美財長努欽率團訪中，為中美貿易戰帶來較緩和的氣氛，美元指數也因此受到相對程度的支撐，預期可望持續上漲。

黃議玄表示 ， FOMC 會議會後聲明訊息顯示，美國勞工市場持續強勁，經濟活動溫和的上升中，近幾個月，美國就業強勁，失業率有在低檔，家庭支出稍顯溫和，但企業固定投資仍然強勁，通膨數據扣除食品與能源後已接近 2% 目標水準，FOMC 決議持續維持利率不動 1.5%~1.75%。

從經濟面觀察，美國經濟數據顯示物價上漲、勞工短缺，美國 4 月 ISM 製造業指數降至 58.5，非製造業指數也降至 58.3，但仍然處於 50 的分界點之上，意味著美國經濟狀況仍在擴張，經濟狀況仍在水準之上，美私人企業 4 月新增就業人數為 20.4 萬，顯示就業市場熱度依舊。

而歐元區經濟數據顯示歐元區經濟數據不佳，第一季 GDP 年化季增率降至 2%，核心 CPI 仍維持在 1% 水位，4 月份核心 CPI 僅增加 0.7%，為 13 個月最小幅度，歐元區 CPI 明顯走緩偏弱，製造業 PMI 為 56.2，是 13 個月以來的新低。綜合美歐經濟數據，美國經濟數據仍然優於歐元區，美國經濟呈現一枝獨秀的優勢，與美元指數有高度相關的美德利差仍然持續再走強。

黃議玄表示 ，美財長努欽率團訪中，為過去大家擔心的中美貿易戰稍作緩和，官員將準備向中國官員提出知識產權、聯合技術以及合資企業的問題。

黃議玄表示 ，影響美元指數上漲的最大有利因素即是美國經濟一枝獨秀，經濟數據顯示美國經濟優於歐元區，完全扭轉顛覆了 2017 年歐元強勢的態勢，加上大家之前擔心的中美貿易談判，也有了進一步的進展，消除了市場的恐慌情緒，未來美元指數觀察將持續關注通膨及貿易談判的結果。