阿里財報：2018財年活躍消費者及收入均創最高增長

北京時間5月4日消息 北京時間5月4日晚，阿里巴巴集團公布2018財年第四季度(2018年1月1日—3月31日)財報及2018財年業績。本財年，阿里巴巴收獲季度内新增年度活躍消費者最高增值，并創下自IPO以來最高年度收入增長、最高核心電商收入增長。活躍消費者及收入均創最高增長，顯示了核心業務的持續推動力及新興業務的良好發展勢頭。

2018財年，阿里巴巴集團收入2502.66億元，同比增長58%，創下IPO以來最高增速。核心電商業務收入2140.20億元，同比增長60%，同樣創下IPO以來年度最高增幅。天貓持續增加市場份額并擴大B2C市場領導地位，實物GMV與去年同期相比增長45%。3月份，中國零售平台的移動月度活躍用戶達到6.17億，較2017年3月增長1.1億。

財年第四季度，阿里巴巴收入達619.32億元，同比增長61%，其中，核心電商收入達512.87億元，同比增長62%。中國零售平台的年度活躍消費者達到5.52億，較截至2017年12月底止的12個月增長 3700萬，季度内新增年度活躍消費者數創下IPO以來最高值。

基于對2019財年全年業績增長的可預見性，以及過去一年在技術及新零售領域的加碼投資將帶來的巨大增長潛力，阿里巴巴上調2019財年收入同比增速預期為超過60%。

阿里巴巴集團CEO張勇表示：“阿里巴巴集團又收獲了一個卓越的季度及財年，這得益于核心電商業務的強勁增長，以及過去數年對具長遠增長潛力的項目所做的投資。随着集團持續推進新零售戰略，我們的電子商務平台正在發展成為中國領先的零售基礎設施。過去一年，我們加碼投資于技術開發、雲計算、物流、數字娛樂和本地生活服務，以此創造中國及其他新興市場消費增長。”

阿里巴巴集團首席財務官武衛指出：“2018財年以一個令人自豪的季度劃下了圓滿的句點，集團全年收入增幅達到58%，核心電商收入增長60%，利潤增長超過40%，年度自由現金流總計達158億美元。展望2019財年，我們預計集團整體收入的增長將超越60%，反映我們對核心業務持續出色表現的信心以及新業務的積極勢頭。我們預期，新增長點將為我們的客戶和合作夥伴帶來長期且可持續的價值，并擴大我們的總目标市場。”

財年增長創上市以來最高 新財年收入指引超60%

源于阿里巴巴的提倡與推動，新零售在2018年成為中國商業領域最重要的革新升級浪潮。通過孵化新技術和戰略投資，阿里巴巴正在改變傳統零售模式，為線上和線下消費者創造無縫便捷的購物體驗。2018財年，新零售所促進的線上線下融合的全新業態，為阿里在業績表現和業務增長的高速發展提供了爆發式的動能。以盒馬鮮生為代表的新業態在商超新零售領域的探索，也為整個零售行業提供了創新樣本。四季度，盒馬鮮生為消費者提供更多的增值服務，在上海和北京開展24小時送貨服務，并擴大配送品類。

受中國及國際零售業務、阿里雲持續快速增長、新收購業務等因素驅動，2018財年，阿里巴巴收入同比增速創下上市以來最高水平。全年收入達2502.66億元，同比增長達58%。

在2015財年到2017財年的三年時間里，這一增速水平分别為45%，32.7%及56%。

在2017年11月公布第二季度業績時，阿里巴巴已經宣布，上調財年收入指引由原先的45%-49%至49%-53%。第三季度，基于臨近2018財年結束時的強勁表現和業務增長的可預見度，阿里巴巴將2018財年的收入指引從49%-53%再次上調至55%—56%。在年内兩次調高收入指引的前提下，2018財年增速水平仍超預期。

參考2018年超預期的表現，更基于阿里巴巴在新零售領域的持續發力，與技術、物流等領域的加碼投資所帶來的增長前景，此番公布的2019財年收入增長指引達到超過60%的高位。

天貓年度增長45% 持續擴大市場領先優勢

由于服裝及配飾類，快速消費品類同比增長加快，以及消費類電子産品的強勁需求，天貓2018財年實物GMV增速達45%，超過今年3月國家統計局公布的網上零售額32.2%的增速，在B2C市場繼續擴大市場領先優勢，連續四個季度領跑行業。

穩定的客戶群是GMV增速保持穩定增長的基石。3月，中國零售平台的移動月度活躍用戶達到6.17億，較2017年3月增長1.1億。四季度，中國零售平台的年度活躍消費者達到5.52億，與上一季度相比，淨增年度活躍消費者3700萬，這也是自阿里巴巴上市以來的季度内最高淨增值。

本財年，天貓繼續成為世界頂級品牌的首選。H&M，Marni和Yonex等品牌在四季度成立天貓旗艦店。截至2018年3月31日，天貓已擁有超過15萬個品牌，新成立的天貓奢侈品館也有包括Burberry，Tod‘s，La Mer在内的近50個知名品牌加入。針對奢侈品牌，天貓已經形成包括虛擬快閃店Tmall- space、專屬定制化平台Luxury Pavilion、品牌旗艦店等專屬于奢侈品的業務矩陣，并于近期推出全球首個針對奢侈品的全域解決方案。天貓計劃用三年時間，不斷搭建奢侈品牌與消費者的溝通橋梁，服務1億新中産。

在跨境和國際零售業務方面，東南亞電商平台Lazada和全球零售市場平台全球速賣通(Ali Express)的強勁增長帶動，截至2018年3月31日止財政年度，國際商業零售業務收入同比增長94%。天貓國際成為海外品牌和零售商觸達中國消費者的首選平台，截至2018年3月，來自74個國家和地區的18000個品牌通過天貓國際向中國銷售。根據易觀咨詢的統計，從2017年4月到12月，以交易額計，天貓國際成為中國排名第一的跨境電商平台。

專注投資科技與新零售，創造全新增長前景

阿里巴巴在科技及新零售、全球化等領域持續加碼投入獲得強勁回報，并使阿里巴巴更好把握中國及其他新興市場的消費增長，帶來未來增長的巨大潛力。

2018財年，受付費客戶增長強勁、以及高附加值産品帶來的收入結構改善等因素影響，雲計算收入同比增長101%至133.90億元。其中，第四季度雲計算收入同比增長103%達43.85億元，連續第12個季度保持規模翻番。

根據IDC的數據，阿里雲是中國基礎設施即服務(IaaS)市場的領導者，按2017年上半年的收入計算，市場份額為47.6%。相較于比2016年上半年的42.4%，客戶和收入保持巨大增長和多樣化特征。阿里巴巴將繼續投資，通過為雲客戶提供有價值的服務來進一步擴大市場。

阿里巴巴還將持續緻力于在新零售、菜鳥網絡、全球化及新用戶獲取和提升用戶體驗方面的投資，這些業務未來將有望進一步提升消費者體驗，并為阿里帶來新增量用戶、新服務體驗和新技術。

新零售領域，阿里巴巴加大新零售領域投資力度，入股高鑫零售，通過全面數字化完成“人、貨、場”的重構和升級。在本地生活服務領域，阿里巴巴聯合螞蟻金服全資收購餓了麽，餓了麽的外賣服務結合口碑以數據技術賦能線下餐飲商家的到店服務，産生化學反應，形成對本地生活服務領域的全新拓展。同時，阿里進一步完善在商業基礎設施領域的布局。2017年10月，阿里向菜鳥物流追加投資人民币53億元，將持股比例提高到51%，并宣布未來五年繼續投入1000億元，加快建設全球物流網絡。

此外，在全球化布局方面，阿里于近期承諾向東南亞電商平台Lazada增資20億美元，以加速其增長并獲得更多的市場份額。分析認為，東南亞市場目前仍處于網上零售滲透的初期階段，這項投資表達了阿里對Lazada未來業績及東南亞市場增長前景的信心。

來源：新浪財經綜合

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)