遠傳首季財測達成率102% 重申Line Mobile與現有客戶不重疊

遠傳 (4904-TW) 今 (4) 日召開法說會公布首季財報，稅後純益 24.53 億元，每股純益 0.75 元，財測達成率 102%，法人同樣關心 499 元吃到飽及與 LINE 合作效益；遠傳強調，軍公教專案是因應中華電 (2412-TW) 的短期促銷活動，Line Mobile 的用戶與現有用戶不重疊，可以開拓新市場。

電信三雄在 4 月爆出一波 499 元吃到飽軍公教專案資費戰，引來法人關注，遠傳今日指出，所推出的軍公教專案主要是為因應中華電的短期促銷活動。

有關 LINE 合作的部分，遠傳表示，Line Mobile 是針對特定族群所推出的方案，服務推出後發現，Line Mobile 的用戶大部分是講求精打細算與輕量級為主，與遠傳現有用戶不重疊，因此可開拓新的市場。

遠傳公布首季財報，合併總營收 216.67 億元，合併稅息前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 為 68.1 億元，稅後純益 24.53 億，每股純益 0.75 元，第 1 季財測達成率分別為 101%、102% 及 102%。

遠傳表示，新業務與服務在合併總營收的占比，已從 2017 年 7.8% 成長至今年第 1 季 9.2%，且持續穩定成長中，預計今年底將達 11.8%；第 1 季月租型客戶每月平均貢獻度 (Average Revenue Per User，ARPU)843 元，為業界之冠；相較去年第 4 季，為行動用戶流失數最少的業者。

觀察台灣行動通訊整體市場，根據 NCC 統計資料顯示，截至 3 月底止，台灣行動通信業務總用戶數中 4G 用戶已達 82%，3G 用戶因年底 3G 執照終止已逐漸降為 18%。

遠傳表示，根據 Gartner Research 指出，今年台灣 LPWA 連線數預估為 250 萬，2020 年將一路攀升到 810 萬，遠傳去年底啟動「物聯網生態圈」，目前已有超過 60 家合作夥伴。