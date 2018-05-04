PI漲價效應 台虹FCCL產品 第2季不對客戶端漲價

軟板上游材料聚醯亞胺薄膜 (PI) 漲價效應顯現，軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) 今年前 4 月 FCCL 產品營收突破 21 億元，年增 16.52%，而針對 PI 供應商喊出供應仍吃緊而有再調高價格的打算，台虹科技表示，在第 1 季對客戶端完成調高售價後，第 2 季確定不會再調高 FCCL 價格。

台虹今 (4) 日公布 4 月營收達 6.97 億元，月增 3.57%，年減 22.84%，34 月含 FCCL 的電子材料事業部門營收收為 5.61 億元，月增 4.12%，年增 7.95% ；太陽能事業 4 月營收為 1.46 億元，月增 7.93%，年減 61.77%。

台虹今年前 4 月營收 26.96 億元，年減 16.15%。其中，第 1 季電子材料事業營收為 21.67 億元，較去年同期增加 16.52%；太陽能事業前 4 月營收 5.61 億元，較去年同期減少 58.37%，台虹科技今年以來太陽能事業營收減少，原因在於昆山廠火災造成產能減少一半，使得產品營收衰退。

台虹科技估第 2 季營收將落在 21.5-26.5 億元，季增 20%，年減 13.6%，同時，對於第 2 季季的平均毛利率，台虹也預估落點在 18%-22%。同時，台虹代理的燒結石墨散熱片，也已在第 1 季開始出貨。

台虹去年營收 111.93 億元創歷史新高，年增率 8.84%，稅後純益 7.35 億元，年增 26.72%，每股稅後盈餘 3.55 元。

台虹日前已通過在中國大陸投資 3500 萬美元 (約合新台幣 10 億元) 設立新廠，地點位在江蘇省南通市如東縣，預計 2019 年第 1 季完工，當年第 2 季可望投產貢獻營收。