台虹首季EPS 0.46元 估第2季營收季成長幅度20%

軟板上游軟性銅箔基板 (FCCL) 及太陽能背板廠台虹科技 (8039-TW) 今年第 1 季財報，純益 9700 萬元，季減 39.76%，年減 2.4%，每股純益為 0.46 元；第 2 季營收可望可望季增 2 成；同時，台虹在中國大陸南通投資 3500 萬美元 (約合新台幣 10 億元) 設立新廠，也將在明年第 2 季投產。

台虹科技今 (2) 日由總經理顏志明主持召開法人說明會，隨工作天數增加，加上市場需求加溫，包括軟性銅箔基板與太陽能背板出貨都將走揚，台虹科技估第 2 季季營收將落在 21.5-26.5 億元，季增 20%，年減 13.6%，同時，對於第 2 季季的平均毛利率，台虹也預估落點在 18%-22%。同時，台虹代理的燒結石墨散熱片，也已在第 1 季開始出貨。

台虹科技投資設立的南通如東縣新廠，主要將投入生產鋁塑膜及軟性銅箔基板為主，將與台虹現有的昆山廠，成為該公司在中國大陸的兩大重要生產基地。

台虹今年首季營收為 20 億元，季減 30.55%，年減 13.54%，營業毛利 3.94 億元，毛利率 19.71%，季增 1.02 個百分點，年減 0.32 個百分點，營業利益 1.8 億元，稅前盈餘 1.51 億元，稅後純益 9700 萬元，每股純益 0.46 元。

台虹今年第 1 季營收下滑，其中，電子材料事業較去年成長 19.83%，太陽能事業營收較去年減少 57.03%，主要是因為昆山工廠發生火災所致。

台虹去年財報稅後純益 7.35 億元，年增 26.72%，每股稅後盈餘 3.55 元；台虹董事會日前通過去年盈餘分配，每股擬配 2.5 元現金股利，盈餘配發率約 7 成，將提 5 月 29 日的股東會討論。