〈外資撤台〉今年狂賣逾1700億元 高本益比族群修正最劇烈

台股今 (4) 日在台積電、鴻海跌深反彈下，化解金控股疲軟，終場撐紅 15.19 點，收在 10529.37 點，不過，周線連三黑。日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，外資年初至今淨賣超台股超過 1700 億元，台股跌破年線後進入量縮整理，短線指數欲強不易，而在資金撤出過程中，此波高本益比族群出現較劇烈修正，然今年以來持續調漲價格族群仍保持良好輪動。

外資 4 月大舉淨匯出 35.68 億美元 (約 1052 億元台幣)，不但創近 7 年以來單月新高，且累計今年已經轉為淨匯出，5 月賣超力道仍不手軟，外資年初至今天淨賣超台股已超過 1700 億元。

張亞瑋表示，受到蘋果銷售淡季空窗期展望保守，及比特大陸因虛擬貨幣價格下跌而需求減緩，台積電對第 2 季展望略低於市場預期；中美雙方互相提出課徵關稅貿易清單後，加上美國商務部再提出中興通訊禁售令，目前傳出華為、聯想亦在美國調查清單中，市場擔憂影響全球電子供應鏈，凡此總總，使得 4 月以來到現在 5 月，全球股市震盪都較劇烈。

張亞瑋進一步指出，美國 10 年期公債殖利率一度突破 3%，使得國際資金抽離亞洲市場，在資金撤出過程中，此波高本益比族群出現較劇烈修正，尤其是今年以來由低本益比推升上來的族群。長期而言，預期半導體在工業及車用相關應用仍有強勁成長，但短期受第 2 季電子產業淡季影響，指數欲強不易。

選股方面，張亞瑋分析，持續看好產業供需良好的晶圓、被動元件產業，因下半年仍有漲價效應，獲利仍有向上調整空間；下半年 Server 新平台新增需求、PC 及 GPU 新晶片發表帶來的換機需求發酵可以期待，相關族群建議區間操作，以迎接第 3 季的拉貨潮；此外，第 2 季是用油旺季，油價維持相對強勢，看好 ABS、PTA、PET 產品利差有好轉跡象。

