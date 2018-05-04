漢翔再與中央畜牧簽約 估每年可產生200萬度綠色電力場沼氣發電

漢翔 (2634) 推動綠能產業再下一城，繼先後協助屏東中央畜牧場 (3 座 65KW) 及彰化漢寶畜牧場建置 (4 座 260KW) 機組運轉沼氣發電，今 (4) 日由漢翔董事長廖榮鑫，與中央畜牧場董事長蘇增，再度簽訂高效能發電機組系統合約，將增設 5 座計 325KW 的發電設備。蘇增表示，發展沼氣發電已成為養豬場解決臭味與溫室氣體排放問題的最佳方法。在屏東縣府協助下，已獲得能源局通過補助審查，這次將擴大設置增購 325 KW 的發電設備，預計每年可產生 200 萬度綠色電力，年減 1.2 萬噸碳排，對於溫室氣體的減量將有良好成效，以今年躉購費率 5.0161 元 / 度計算，年收入估可達 1,000 萬元，將時間軸拉長來看，投資沼氣發電，是件划算的生意。



蘇增進一步指出，中央畜牧場現有的 195KW 機組，已產出超過 446 萬度的綠電，場內的沼氣發電量，自給自足，每日生產 3,700 至 3,800 度電，全數供應豬舍的用電，省下每日約 1 萬元的電費。為擴大再生能源發電業務，成立中央綠能公司，再度採用漢翔具有低排氣汙染、維修簡易、低運轉噪音等特點的高效能發電機組，沼氣發電讓垃圾變黃金。



廖榮鑫則表示，豬糞是可以利用的天然瓦斯，將豬隻排放的糞尿，經過厭氧發酵後產出沼氣，再透過脫硫處理，取得高純度甲烷用於發電。中央畜牧場為臺灣循環經濟的先趨，並已成為沼氣發電的模範標竿；蘇增強調，中央畜牧場使用厭氧發酵後的合格排放水灌溉農田，並將沼泥加工為有機質施肥，已申請到有機轉型期認證，讓臺灣綠能躍上國際。蘇增進一步表示，畜農並進是目標，但重心還是在養豬事業，主要是讓沼氣發電後的水肥及後製後的沼渣灌溉農田有去處，朝新農業、循環經濟、再生能源三位一體的目標邁進。

