新台幣距30大關還有空間 專家建議可趁勢購買美元保單

新台幣匯率今 (4) 日收盤升值 2.6 分，收 29.716 元，連兩日升值，宏泰人壽表示，據統計，45 歲以上台灣女性愛美元保單，隨著美元保單的熱銷，尤其後市已有聲浪喊出新台幣貶值可能會接近 30 大關，建議在美元匯率相對低點時，可以把握時機購買美元保單。

受到年初新台幣匯率走強影響，提高了民眾購買美元保單的意願，根據宏泰人壽內部統計，今年 1-3 月新契約保費中，美元保單就佔了近 5 成，其中近 7 成為女性購買，平均年齡為 45 歲，主要是為子女儲備未來教育金，或為退休生活預作準備。

隨著美元保單的熱銷，建議在美元匯率相對低點時，可以把握時機購買美元保單。宏泰人壽建議，可選美元利率變動型終身壽險，宣告利率為 3.99%，還有機會獲得額外的增值回饋分享金，同時具備穩健資產配置及保障的雙重效益，成為吸引中年世代高度詢問的熱門商品。

宏泰人壽多元行銷處陳銘正副總表示，今年美元保單獲得高度青睞，尤其 3 月保單銷售件數相較 1、2 月更是呈倍數增長，主要客戶群為手邊已有一筆資金，出於投資需求，因美元相對穩定，且流通率高，選擇利變型美元保單，不僅具有壽險保障，當宣告利率走升時，保戶所享有的增額回饋分享金，也有機會隨之提升，還可對抗通膨，可作為理想的儲備金源，使用於子女教育、退休生活規劃等。

宏泰人壽提醒，消費者可依個人資金規劃，選擇合適的外幣保險商品，投保前應確認保障範圍和給付方式是否適合，以及承受匯率風險的能力，才能充分享受外幣保單所帶來的保障與報酬。