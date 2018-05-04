母親保險規劃大不同 新手媽媽建議用定期險拉高保障

母親節即將到來，根據 360° 康健指數調查發現，只有不到 2 成民眾表示有能力照顧自己與家人的醫療需要，因此，壽險業者建議，媽媽們在忙碌職場和家庭之餘，應定期檢視自身保險缺口，並針對不同階段調整保單內容，其中新手媽媽建議用定期險拉高保障、三明治媽媽投資型保險搭配完整醫療附約、熟齡媽媽則可選擇一次性給付特定疾病險，保障失智風險缺口。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 表示，規劃保險時一般可先參考「雙十原則」，也就是保費支出應控制在年收入的十分之一，保險金額則約是年收入的十倍，再依自身與家庭實際的收支狀況、未來需求和人生風險等三個面向進行評估，才不會花了大錢卻買不到足夠的保障。

媽媽們也可依據各階段的需求，調整保障內容。其中，新手媽媽建議用定期險拉高保障。現今職業婦女比例越來越高，不少媽媽除了要照顧嗷嗷待哺的孩子，也要同時分擔家庭經濟重任，若生病或住院，除了病房費、手術費等種種開支外，因此，建議可以利用定期險低保費、高保障的特性加強意外與醫療防護網。

至於需要扶養小孩與父母的三明治媽媽，固定開銷多負擔重、如何將保險的保費降到最低，卻又能得到最大的保障是保險規劃的重點，所以建議透過投資型保險搭配完整醫療附約，兼顧人身風險保障與靈活理財功能。

熟齡媽媽部分，則可選擇一次性給付特定疾病險，保障失智風險缺口。熟齡媽媽的孩子大多都已離家獨立或成家立業，離退休不遠或已經退休的這個族群，隨著年紀越長對醫療照護的需求也將會逐漸提高，但失智的保障缺口卻是大多數人所忽略的，因此可選擇一次給付特定疾病保險產品，保險金可用在醫療、看護或養護中心費用。

單親媽媽則聚焦定期壽險、癌症或特定傷病險、意外險及住院醫療險。單親媽媽面臨的風險是所有媽媽中最高的，不但要一肩扛起家計，還要為孩子的教育費用做準備，因此壽險、醫療險、癌症或特定傷病險、意外險等缺一不可。在有限的預算下，必須優先考慮的是充足的保障，各式的定期險是最佳的選擇。