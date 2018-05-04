過敏性鼻炎：鼻子過敏怎麼辦？8種食療＋保養法一次懂

文／早安健康編輯部

據統計，台灣每 3 人就有 1 人有鼻子過敏。台北市衛生局統計，1985 年孩童過敏性鼻炎的比例為 7.84%，2007 年竟增加至 50%，20 年之間人數飆漲 7 倍。奇美醫學中心統計也發現，在 PM2.5 濃度達到紫爆的期間，因鼻子過敏而就診的人數會增加 3∼4 成。有打噴嚏、流鼻水時，如何判斷自己是過敏性鼻炎還是感冒？透過食療、改變生活習慣，就能改善過敏性鼻炎！

過敏性鼻炎是免疫系統受到刺激引發的發炎反應，最典型的三大症狀為打噴嚏、鼻塞、流鼻水。有些患者的症狀會全年性存在，有些是在特定季節才會出現，或是接觸到某些過敏原時才會發作。若長期忽視，甚至可能會導致氣喘、鼻竇炎、皮膚癢、過敏性結膜炎、中耳炎等併發症產生。

我是過敏性鼻炎還是感冒？

出現打噴嚏、流鼻水等症狀時，很多人第一個想到的可能是自己感冒了。由於過敏性鼻炎跟一般感冒的症狀很類似，所以常常會無法分辨，比較容易辨別出的症狀是過敏性鼻炎不會發燒，鼻子相關症狀的持續時間長，鼻子分泌物通常是清稀的水狀。

過敏性鼻炎２大主因

鼻子是人體呼吸道的入口，具備呼吸、感覺及免疫器官的功能。當我們吸入的過敏原與體內的特異性 IgE（免疫球蛋白 E）抗體結合，就可能會引發身體的免疫反應，屬於身體免疫細胞之一的肥大細胞釋放出組織胺等炎症物質，導致鼻黏膜發炎的狀態，就稱為過敏性鼻炎。

接觸過敏原

❶ 環境過敏原：塵蟎、蟑螂、黴菌、家中灰塵、動物皮毛、PM2.5、香菸、花粉等，其中塵蟎幾乎占 90%。尤其台灣屬於海島型國家，濕度較高，容易使環境孳生黴菌、塵蟎等，加重發作情形。

❷ 季節性過敏原：有些人只會在特定的某些時段發病，如百花盛開花粉飛揚的春季，每年 12 月至隔年 5 月的沙塵暴來襲期間，春秋兩季溫度劇烈變化的時期。

❸ 易致敏食物：花生、蛋、牛奶、螃蟹、小麥等，中醫觀點則認為寒涼、生冷食物、冰品冷飲、刺激性食物會直接傷害鼻黏膜。

遺傳體質

林口長庚醫院耳鼻喉部部長李達人醫師曾撰文表示，根據統計，父母其中之一有過敏性鼻炎，其子女罹患的機率約 30%；如果父母都有過敏性鼻炎，子女罹患的機率更高達 50∼75%。

８食材防過敏性鼻炎

薑

薑的辛味成分薑辣素和薑烯酚能提高身體免疫力與新陳代謝、治鼻塞，可以期待緩和過敏性鼻炎症狀的效果。

蓮藕

日本埼玉醫科大學教授 ‧ 臨床免疫學博士和合治久指出，蓮藕含有豐富的黏液素，能避免鼻黏膜太過乾燥，1 天吃 30∼40 公克的蓮藕粉，連續 2 周就可期待改善過敏性鼻炎的效果。

洋蔥

洋蔥含有豐富的槲皮素，槲皮素是一種類似抗組織胺特性的物質，具有抑制過敏、抗發炎的作用。

黑豆

黑豆含有能強化鼻黏膜的維生素 B12、鋅、鐵、大豆皂苷，能提高免疫力的卵磷脂、木酚素等成分，有助於預防過敏。

益生菌

基因營養醫學專家劉博仁表示，益生菌可以調節免疫系統，降低過敏反應。從優格、優酪乳、味噌、泡菜等食物中也能攝取到益生菌。

青背魚

沙丁魚、鰹魚、鯖魚、秋刀魚等青背魚含有豐富的 EPA 和 DHA，可以讓免疫系統正常運作，有抗發炎、抗過敏的效果。

紫蘇

紫蘇有很高的殺菌效果，富含維生素 K、木犀草素、α- 亞麻酸等，可以恢復免疫機能、減少發炎反應，緩和過敏性鼻炎

的症狀。

薄荷

書田家醫科主任醫師何一成曾撰文表示，日本研究發現薄荷的類黃酮能抑制老鼠的肥大細胞釋放出過敏物質，對一些人的過敏性鼻炎也有效。

生活保養７要點

1. 徹底清潔室內及寢具

勤於打掃，冷氣機、除濕機、空氣清淨機等要定期清洗與更換濾網。枕頭套每周洗一次，寢具 2 周洗一次，以 55∼65 度的熱水清洗後日曬，用吸塵器吸除塵蟎與屍骸、糞便，也可選用防蟎寢具。

2. 少放地毯與絨毛玩具

布製品容易堆積灰塵、孳生黴菌、藏匿塵蟎，應盡量少用，或是選擇短毛地毯，絨毛玩具不放床邊，不用太厚重的窗簾布，時常清潔。

3. 保持環境通風

現代住宅密閉性高，濕氣容易留在室內，利於塵蟎、黴菌繁殖。多通風換氣，使用除濕機讓室內濕度不超過 65%，使用空氣清淨機也能減少空氣中的過敏原。

4. 室內避免養寵物

寵物容易掉落毛髮，產生灰塵等過敏原，毛髮與皮屑都是塵蟎喜愛的食物，應該盡量讓寵物待在室外，常幫牠洗澡。

5. 生活作息規律

過勞、壓力大、熬夜、情緒起伏大都會影響免疫系統，保持睡眠充足、紓解壓力，可以調節自律神經，降低鼻過敏發作。

6. 適度運動

適度運動能增強免疫力。日本耳鼻喉科學會表示，游泳能減少鼻子對過敏原的敏感度，但泳池的餘氯量要在 0.3∼0.7ppm 之間，以免刺激鼻黏膜，有嚴重症狀者應先與醫師討論。

7. 注意飲食

避免菸酒與少攝取帶殼海鮮、堅果、人工添加物、油炸與辛辣食物。中醫認為冰品冷飲與西瓜、竹筍等寒性食物會刺激副交感神經，增加發作頻率，應盡量避免食用。

來源：《早安健康》 2018 年 5 月

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