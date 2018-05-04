中國LED新產能開出 價格壓力浮現 晶電Q1毛利率17.22%創近6季新低

晶電 (2448) 公布第一季財報，單季營收 51.47 億元，季減率 13.3%，年減 1 成，中國 LED 廠產能於去年下半年開出，價格壓力下，毛利率 17.22%，較前一季減少 4.7 個百分點，亦較去年同期減少 2.51 個百分點，創下近六季度新低，營益率 2.47%，較前一季減少 4.57 個百分點，較去年同期減少 4.81 個百分點，稅後盈餘 3.99 億元，每股盈餘 0.37 元。晶電董事會通過去年盈餘分配，每股配息 0.8 元，擺脫過去兩年未配發股利窘境，相較去年每股稅後盈餘 1.55 元來看，盈餘分派率約 51.61%，以昨 (3) 日收盤價 39.45 元計算，現金殖利率約 2.03%；此外，晶電今年股東會將表決募集上限 1.6 億股的增資案，該增資案稀釋股本率 12.81%。



中國藍光 LED 晶片新增產能開出，供應面增加，客戶觀望氣氛濃厚，在藍光產品採取選擇性接單策略；另外，持續四元 LED 營收比重來因應，四元 LED 營收比重由去年 25-30% 提高到 4 成，產品線包括紅光 LED、UV LED 等，同時把部份 4 吋機台提升 6 吋，跨入 VCSEL 代工領域，而 Mini LED 背光相關產品將於下半年亮相。



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