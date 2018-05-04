碩禾擬出售海外電廠 初估處分收益約10億元

擺脫打銷庫存一次減損陰霾，碩禾 (3691) 今年第一季順利轉盈，合併營收 22.42 億元，毛利率回到 1 成以上水準，為 12.48%，較前一季增加 4.01 個百分點，本業轉盈，營業利益為 9369 萬元，每股稅後盈餘 1.8 元，符合先前公司預測，為了有效運用資金，計畫處分海外電廠，初估處分利益約 10 億元。碩禾正銀漿本業面臨國際大廠專利戰、後進廠商的價格戰的夾殺，產品報價走跌，尤其去年第二、四季本業更出現虧損，正銀漿短期間營運態勢不易扭轉，碩禾轉向布局電廠、模組廠，以及鑽石切割線等作為因應。



碩禾計畫出售 IRR 低於 8% 的海外電廠，預估今年電廠潛在處分收益約 10 億元，未來可供處分電廠價值約 20 億元，可能在明年出售，目前興建中的電廠包括菲律賓 50MW、日本 20MW，以及台灣的 50MW。



碩禾持股 37.14% 碩鑽已於本週三 (2 日) 送件申請興櫃，主要產品為鑽石線、太陽能矽晶片，去年營收為 4.58 億元，稅前小賺 52.5 萬元，每股稅後虧損 0.15 元，目前擁有鑽石切割線 30 台，後續仍會增添高速線機台，訂於 5 月 11 日登錄興櫃交易。



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