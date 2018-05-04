港股盤前—美股V彈 有利港股今日氣氛

今天推介股份：

澳門勵駿（1680）- 股價現突破，澳門以外博彩項目價值開始浮現

1）港股週四表現繼續疲弱，受美股週三尾市急瀉影響，恆指低開約 300 點後持續受壓，盤中曾大跌逾 600 點。午後 A 股止跌回升，帶領恆指收復部份失地，收市報跌 411 點。成交金額按日下跌約 3% 至 1011 億。滬深港通成交金額則按日大跌近 31% 至 103 億，但卻扭轉為淨流入，金額為 10 億。



板塊方面，半導體因中芯（981）和國家集成電路基金等成立投資基金而做好。內航股和二、三線澳門博彩股也有追捧（如十三集團（577）、澳門勵駿（1680）等）藍籌股只得港鐵（66）報升，地產股（本地及內地）則較弱。另外，做空佔大市成交再升至 12.9%。牛熊証方面，重貨區沒有改變，熊証重貨區在 30900-30999，牛証則在 29800-29899。

簡評：樂觀的看，跌市而成交沒有大増，情況或許沒有如表面的壞。跌市原因不外乎加息和貿易戰陰霾，前者早已是市場共識而後者則存在頗多變數。或許是美股週三的走勢令市場信心更脆弱。滬深港通轉為淨流入和 A 股的倒升是昨天少有的正能量。週三和週四的累積跌幅差不多蒸發了週一的升幅，氣氛又像轉為易跌難升。



中美的貿易談判結果會是全球目光所在，在談判前的新聞全是負面，包括中方傳已禁購美國大豆及川普正在考慮採取行政措施限制中國企業在美國銷售通訊設備。因此，市場普遍認為這次談判難以解決事情，但筆者仍然覺得川普想爭取的只是選民的認同，習總已承諾開放市場，太過份的爭取只會變成雙輸局面。中國也曾指出美方的貿易逆差是誇大了，因服務業順差沒有計算在內。在大量新經濟股準備上市之下，可能美資投行也會給點壓力予總統大人；中證監開綠燈於中信（6030）和中金（3908）擴大跨領域業務範圍也許是個警鐘。

2）道指週四早段曾下跌接近 400 點，但午後卻疑似超賣反彈，收市倒升 5 點，結束 4 連跌。標指和納指則分別下跌 0.23% 及 0.18%。十年期國債債息最新報 2.948%。港股 ADR 下跌 7 點，拆合等於恆指 30307 點。

3) 新股訊息：今天掛牌的有兩檔:

平安好醫生（1833）- 暗盤報收 61.65 元，升 12.5%。

威誠國際控股（8107）- 暗盤報收 0.228 元，升 1.13%。

4）個股消息

利好：

長飛光纖 （6869）- A 股發行獲中證監通過。

中信證券 （6030）、中金（3908） - 中證監對兩公司擴大跨領域業務範圍無異議。

友邦（1299）- 今晨公佈第一季業績穩健，新業務價值增長按年上升 20%。

利淡：

五龍電動車（729）- 盈利警告