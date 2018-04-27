平安好醫生傳超購653倍 凍資3760億 躋身凍資王

中國平安保險 (2318-HK) 分拆的平安健康醫療科技 (1833-HK) 昨 (26) 日截止公開認購，市場消息透露，共有逾 22 萬人申請，超購 653 倍，凍資 3768 億元 (港元，下同)，成史上新股凍資王第 11 位，而認購 520 萬股涉資 2.8 億元的「頂頭槌飛」，則錄得 299 張。料以上限 54.8 元定價，集資 87.73 億元。

香港《文匯報》報導，香港歷來凍資金額最大的新股為 2008 年上市的中國鐵建 (1186-HK)，凍資金額達 5409 億元。而第 10 位為去年 11 月上市的易鑫 (2858-HK)，凍資約 3800 億元。超額倍數最勁的為今年上市的毛記葵涌 (1716-HK)，超購逾 6200 倍；平安好醫生公開發售的超購 653 倍如屬實，應是歷來第 5 大超購新股，凍資額則略為超越 2014 年 12 月上市的中廣核 (1816-HK)(約 3500 億元)

以大型新股的超購倍數計算，2009 年 7 月上市的金隅 (2009-HK) 以超購 782 倍排第 1，第 2 位則是平安好醫生，超購 653 倍，高於閱文 (0772-HK) 的 624.95 倍，分析指由於平安好醫生初步公開發售只有 6.5%，股份數目較閱文當時的 10% 為少，令供求比例拉大。

根據平安好醫生發售機制，倘公開發售超購 95 倍或以上，公開發售部分將會回撥至 25%，故其公開發售部分增加至 4000 萬股；以認購人數 22 萬名計，或有機會一人一手。該股將於 5 月 4 日掛牌。

《星島日報》援引耀才證券研究部總監植耀輝的估計，中籤率將於早前多檔新經濟股份差不多，首日升幅最多只在 2 至 3 成左右，認為未能抽中新股的投資者，不宜於高位買入。

他指出，由於該公司仍未有盈利，料一年內亦未不會達致虧轉盈，建議投資者可觀察第一年內的業績有否改善，屆時再入貨都未遲。

此外，植耀輝指，自去年眾安 (6060-HK) 上市以來的新經濟股表現均未能持續，加上當時市場對新經濟股的憧憬甚多，近期受外圍美國科技股的跌勢拖累，投資者追捧科技股的意欲大減，受市場氣氛拖累，料平安好醫生上市後表現不會特別樂觀。

事實上，去年多檔新經濟概念股上市，首日表現造好，但後勁無力，閱文和雷蛇 (1337-HK) 的股價於第 3 個交易日有所回落，易鑫及眾安更於第 2 個交易已出現回吐。

4 股之中，除了閱文，其餘 3 股已跌破招股價，眾安昨收報 54.8 元，跌 4.696%，上市價 59.7 元。雷蛇報 2.43 元，跌 3.57%，上市價 3.88 元。易鑫報 4.26 元，跌 0.467%，上市價 7.7 元。閱文昨收報 64 元，跌 4.192%，昨日低位 63 元更創上市以來新低，上市價 55 元。

另一方面，小米昨日在港舉行產品發布會，被問到市傳其公司將於下周一 (30 日) 遞交上市申請，將為首檔以新例入表的股份，小米香港營運總監羅燕並無回應。

其他新股方面，天津港保稅區唯一能源運營商天保能源 (1671-HK) 今 (27) 日掛牌，昨日暗盤表現理想。據耀才暗盤交易中心透露，最高見 2.8 元，收報 2.1 元，較上市價 1.9 元，高 10.53% 或 0.2 元。不計手續費，每手 2000 股賬面賺 400 元。

該股公開發售部分錄超額認購 1592.15 倍，因觸發回撥機制令該部分比例增至 43.48%。按一手 2,000 股計，中籤率僅 20.01%。配售部分亦獲適度超額認購。