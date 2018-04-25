平安好醫生凍資千億 Hibor飆升 分析師：未必相關

中國平安 (2318-HK) 分拆的平安好醫生 (1833-HK) 招股第 2 天持續熱爆，截至昨晚 8 時截稿前，12 間券商共借出 1416.4 億元 (港元，下同) 孖展 (融資) 額度，即已超購 247 倍，有望超越總凍資金額逾 5200 億元的閱文 (0772-HK) 而成為新凍資王。

平安好醫生招股第 2 天孖展額高達 1416.4 億元。在 12 間券商中，耀才借出 380 億元，海通借出 220 億元，輝立 210 億元，國泰君安 210 億元，光大新鴻基 150 億元，信誠 130 億元。

借出最多孖展額度的耀才為該股預留 400 億元孖展備用額，期望最後可借出 500 億元。而耀才向每位員工免按金借出約 110 萬元認購 20000 股平安好醫生新股，共涉資逾 3.3 億元，繼閱文、易鑫 (2858-HK) 及希瑪眼科 (3309-HK) 後，第 4 度向全體員工推出獎勵計劃。

平安好醫生短期內凍結逾千億元資金，令銀行同業拆款利率 (Hibor) 進一步上升，其 1 個月拆款利率升破 1.22%，創 2008 年以來新高，連升 8 個交易日；港匯至亞洲時段收報 7.8441。

Hibor 全線飆升 (圖：香港財資市場公會)

香港《文匯報》引述信誠證券聯席董事張智威表示，雖然金管局自平安好醫生招股後便無承接市場的港元賣盤，而港匯亦開始回升，不過該股凍資金額驚人，對短線拆款利率仍然有影響，特別是隔夜拆款利率。事實上，昨日的隔夜拆款利率按日上升 35 點子至 0.5%，升幅多於 1 個月期拆款利率水平，相信對短線貸款的企業有影響。

不過，光大新鴻基金融財富管理策略師溫傑則重申，平安好醫生目前的凍資水平未必會嚴重影響拆款利率水平，據早前凍資較多如希瑪眼科 (3309-HK) 的新股，亦未有令拆款利率明顯抽升的跡象。

其它新股方面，香港咖啡品牌捷榮國際將於下周一 (30 日) 起招股，暫定 5 月 11 日掛牌上市，集資約 5 億元。據悉，該公司已鎖定 2 名基礎投資者，當中包括日本肉類加工製品公司 Nipponham (NH)Foods。

此外，據《華爾街日報》引述消息人士透露，滴滴出行正商討今年上市，但未知會否選擇落戶香港。滴滴出行正與銀行界人士商討今年下半年在公開市場集資的可能性，並希望獲得至少 700 億至 800 億美元的估值。惟目前仍處於初部討論的階段，滴滴亦未決定上市地點。