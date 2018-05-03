日友首季EPS 1.4元 略低於法人預期 今年營收高峰在Q3

處理醫療廢棄物及事業廢棄物為主的日友環保 (8341-TW)，今 (3) 日公布首季財報，稅後純益 1.56 億元，季減 17%，年增 4.06%，每股純益 1.4 元，低於法人預期的 1.5 元，也為 4 個季度以來獲利新低。

日友由於 5 月有焚化爐歲修因素干擾，將影響處理量能，而下半年營運則因有彰濱二廠加入，而且專案工程款入帳，全年高峰可能落在第 3 季。

日友第 1 季財報內容，營收為 4.86 億元，毛利率 63%，季減 2.42 個百分點，年增 2.78 個百分點，稅後純益 1.56 億元，季減 17%，年增 4.06%，每股純益 1.4 元。

日友去年營收營收 19.04 億元，年增 4.82%，毛利率 63.88%，年增 5.85 個百分點，稅後純益 7.84 億元，年增 27.7%，每股純益 7.03 元，該公司擬配發 6 元的現金股利。

日友去年受惠產能利用率的明顯提升及廢棄物處理價格調高，帶動毛利率以及整體獲利提升；2018 年則有雲林三廠加入營運後貢獻全年營收，而且北京的潤泰二廠在今年第 2 季展開興建，最快明年第 1 季可以量產，而該廠規劃較一廠產能多 3 成。