【日盛投顧】9日KD又在低檔附近向下交叉

◆盤勢分析

1. 台股周四開低盤後因盤中亞股走弱，加上先前賣壓仍不輕，終場指數下跌 104.63 點，跌幅 0.99%，收在 10514.18 點，成交金額為 1232.97 億元，至於 OTC 則下跌 0.61% 又重新失守半年線。

2. 台股 4/30 周一指數雖已回到年線 10597 點以上，但僅是一天收盤表現，仍無法完全確立年線完全站穩，週四受到前一天美股下跌影響，指數又回到年線以下整理，所幸 10500 點整數關卡仍有支撐，由於短線 9 日 KD 又在低檔附近向下交叉來 18.76 與 20.59 附近，也增加整理期間，因未來將陸續有 4 月營收表現較佳公司會提早宣布，因此仍有機會再站回年線，而下彎月線約 10750~10800 點則為短線主要壓力區，而支撐則為 4/26 低點 10478 附近，極短線指數將在預估約在 10450~10800 點間，因市場信心仍不足，表示買盤偏向低接，而不願拉抬，因此操作上宜拉長時間才易見到獲利。

3. 法人籌碼：三大法人合計 - 119.41 億元；外資 - 108.04 億元、投信 - 0.98 億元、自營商 - 10.38 億元。

PCB、被動元件、光碟片、主機板、機械與生技等族群逆勢中攻勢不減

1. 電子類股:

(1)PCB 族群:

部分業者營運轉佳，買盤推升攻勢，包括 6153 嘉聯益、2313 華通、2367 燿華與 5321 友銓等股走強，因買盤不弱，仍可作為近期觀盤重點股。

(2) 被動元件族群:

近期有不少相關上下游公司表示缺貨，而得做被動元件搶貨動作，加上 2492 華新科剛公布獲利也不錯，也讓此族群仍可維持攻勢，包括 2428 興勤、2492 華新科、2327 國巨與 6173 信昌電等股都相對大盤強勢，由於仍為市場主流類股，因此可持續在作追蹤。

(3) 光碟片族群:

因近期營運轉佳，買盤再度回流，包括 2323 中環與 2349 錸德等股出現大漲，由於買盤較無法延續，因此得持續留意市場法人操作。

(4) 主機板族群:

儘管前一波曾大漲，但因業者 3 月營收佳，在 4 月營收將公布前，買盤再度回流，包括 2377 微星、2376 技嘉與 2357 華碩等公司走勢仍相當穩健。

2. 非電子類股:

(1) 機械族群:

近期股價走勢略出現獲利回吐，但仍有買盤存在，包括 4551 智伸科、1536 和大、1527 鑽全與 1528 恩德等可見攻勢，因營運不差，未來仍可持續追蹤。

(2) 生技族群:

因長期籌碼穩健，近期為盤面主流股，部分個股仍見攻勢，包括 4743 合一、4147 中裕、4137 麗豐 - KY、6523 達爾膚與 6541 泰福 - KY 等股走強，由於為中小型股，因此仍得留意追價與籌碼流動風險。