研究機構：5月金價有機會出現驚奇 但需留意1303美元價位

研究機構 INTL FCStone 發表每月黃金展望，認為今年 5 月有機會出現「驚喜」事件，帶領金價走高，不過也可能在眾多利空壓力下，黃金回到每盎司 1303 美元附近，並引發更多災難。

據《Kitco News》報導，INTL FCStone 大宗商品諮詢顧問 Edward Meir 設定的本月黃金交易區間，為 1285 美元至 1338 美元之間。

金價主要的下行壓力，預計仍是美元的強勢與利率上揚。

紫：金價日線走勢圖 Ｋ線：美元指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

Meir 表示，美國 10 年國債殖利率 4 年來首度升至 3% 上方，同時間聯準會升息，但奇怪的是，升息與美國的經濟發展沒有太大關係，主要是出自通膨的擔憂，市場擔心貿易保護主義及油價上漲，帶來價格上揚。

Meir 指出，當前這對金價並無幫助，但有可能在某個階段變成利多。阻止投資人買入黃金的因素是，通膨加速的情緒可能只是暫時的，此外，股市與黃金價格理應存在反向關係，但近期的高波動未影響黃金價格。

Meir 說，5 月最需要關注的時事，可能是伊朗核武協議的發展。在油價上漲的背景下，關於伊朗核武協議的決定，有望帶來買盤，使黃金交易價格走高至區間上方。

但另一方面，黃金本身的價格走勢也需要留意。如果金價來到每盎司 1303 美元下方，可能會觸發停損賣壓，造成金價進一步下跌，到 Meir 預測區間的低點。