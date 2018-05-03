尖點首季EPS 0.39元 第2季起業績將逐季攀升

PCB 鑽針及車削刀具供應商尖點科技 (8021-TW) 今年第 1 季財報出爐，單季稅後純益 6100 萬元，季減 2.5%，年減 1.6%，每股純益為 0.39 元，法人估，尖點第 2 季營收將開始逐季成長，下半年營運表現將優於上半年。

尖點第 1 季營收為 7.81 億元，季減 9.2%，年減 1.4%，毛利率 27%，季減 1.4 個百分點，年減 2.5 個百分點，單季稅後純益 6100 萬元，季減 2.5%，年減 1.6%，每股純益為 0.39 元。

尖點第 1 季 PCB 鑽針佔營收 58.9%，代鑽孔服務佔合併營收 29.7%，切削刀具則佔合併營收 11.3%。法人估計，尖點第 2 季起營收將可逐季成長，且下半年將優於上半年。

尖點去年財報營收為 32.83 億元，與 2016 年持平，毛利率 27.06%，年減 1.05 個百分點，稅後純益 2.36 億元，年減 3.95%，每股純益為 1.5 元；尖點去年營收比重中，鑽針占約 58%，鑽孔服務占 31%，切削刀具占 11%。尖點董事會日前決議，去年盈餘每股擬配發現金 0.4 元現金股利，同時，尖點將現金減資 10%，退還股東 1 元現金，等於股東將可拿到每股 1.4 元的現金。

尖點在完成現金減資 10% 後，股本將從 15.95 億元縮減到 14.35 億元，尖點的股利分配及現金減資案，將提交 6 月 14 日召開的股東會中決議。