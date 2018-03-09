尖點今年可望逐季成長 考慮下半年擴充切削刀具產能

尖點 (8021-TW) 累計前 2 月營收為 5.24 億元，年減 0.88%，法人估，尖點今年首季營收季減 5-10%，約與去年持平，後續隨市場需求增溫，營收可望逐季成長，成長動能將以切削刀具及鑽孔服務兩項業務較為明顯。同時尖點針對切削刀具也將考慮擴充產能，預計下半年決定。

尖點去年第 4 季擴增切削刀具產能 15% 因應需求後，切削刀具占尖點去年營收比重已達 11%，尖點看好此產品應用及市場前景，將視上半年的訂單狀況，再決定是否啟動再擴充產能計畫。

尖點去年財報營收為 32.83 億元，與 2016 年持平，但應用於 3C、航太、汽車等產業的切削刀具營收則年增 24%，並占全年營收成長到 11%，尖點則投入資金在去年第 4 季完成 15% 的產能擴充，今年第 1 季以來切削刀具銷售已逐漸回溫。

尖點金屬切削刀具自 2014 年發展至今，由原先不到 2% 的營收占比，到 2017 年成長至 11%，尖點主管今 (9) 日表示，目前仍看好公司未來在刀具業務的發展。

在 PCB 應用業務方面，尖點目前每月鑽針生產產能為 2100 萬支，鑽針業務占去年營收比重為 58%，今年第 1 季仍維持近 9 成產能利用率；而代鑽孔業務，目前共有 8 個營運據點，其營收占 2017 年的 31%。第 1 季受工作天數及產業淡季影響，稼動處相對低檔，尖點今年期望有機會開拓 1-2 個新服務據點。

尖點前 2 月營收為 5.24 億元，年減 0.88%；法人估，尖點今年首季營收季減 5-10%，約與去年持平，後續隨市場需求增溫，營收可望逐季成長，成長動能並以切削刀具及鑽孔服務兩項業務較為明顯。

尖點去年財報稅後純益 2.36 億元，每股純益 1.5 元，該公司董事會決議，去年盈餘擬配發現金股息 0.4 元；同時，尖點並將進行現金減資 10%，退還股東 1 元現金，股東將可拿到每股 1.4 元的現金。

尖點在完成現金減資後，股本將從 15.95 億元縮減到 14.35 億元，尖點的股利分配及現金減資案，將提交 6 月 14 日召開的股東會中決議。