歐股盤前─市場關注美中貿易談判 指數期貨漲跌互見

美國貿易代表團，將於今 (3 日) 明兩天，與中國展開談判，引發各界關注；歐股盤前，主要指數期貨漲跌互見。

台北時間週四下午 2 點 29 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.17%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.15%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.07%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.11%。

美國政府派出由財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 等 7 名高官，組成的貿易代表團，於今明兩天，與中國展開談判。

美中貿易關係緊繃，美國總統川普有意採取行政措施，對部分在美國銷售電信設備的中國公司，加以限制。

中國對談判一事表達歡迎之意，預計將由國務院副總理劉鶴，與美國貿易代表團交換意見。

昨天在例行記者會上，中國外交部發言人華春瑩稱，透過磋商解決分歧，符合雙方利益，但不可能指望藉由一次磋商，解決所有問題。

歐洲產業消息方面，化工集團 Solvay、法國保險集團 AXA、愛迪達 (Adidas)、德國製藥大廠拜耳 (Bayer)，以及福斯汽車 (Volkswagen)，今日都將公布營收。

歐元區 2018 年首季國內生產毛額 (GDP) 季增 0.4%，為近 1 年半來新低，顯示歐元區經濟成長動能趨緩，也讓歐洲央行 (ECB) 的貨幣政策正常化計畫，面臨挑戰。