第一個吃螃蟹者：瑞銀申請增持瑞銀證券股權至51%

繼 4 月 28 日中國證監會發布新規允許外資控股合資證券公司後，瑞銀便迅速爭當第一個吃螃蟹者。

據證監會官網昨日公布的資訊，關於瑞銀證券有限責任公司《證券公司變更 5% 以上股權的實際控制人審批》的申請材料，當前狀態顯示為「已獲受理」。

今日上午，瑞銀集團確認了這一申請。

據澎湃新聞，瑞銀集團發言人表示，中國是瑞銀的重要市場，增持瑞銀證券股權是瑞銀在中國發展的一個重要里程碑。中國金融行業的進一步開放對瑞銀在中國的業務來說是一個重大的機遇，包括旗下證券業務，財富管理及資管業務。中國政府將外資機構投資證券公司比例限制放寬至 51% 是其對外開放的重要一步。

當前，瑞銀持有瑞銀證券 24.99% 的股權。

上月底，證監會正式發布《外商投資證券公司管理辦法》，允許外資控股合資證券公司，並同步發布了證券公司設立審批、變更業務範圍、變更持有 5% 以上股權的股東、變更實際控制人等行政許可服務指南更新版本。境外投資者如要變更公司實際控制人或者設立合資證券公司，即日起即可提交申請材料。

證監會在答記者問中表示，在《辦法》徵求意見過程中，歐洲及亞洲等地多家大型金融機構已向證監會了解、徵詢有關情況，並多次表示正在積極準備相關材料，擬提交相關申請。

山西證券非銀分析團隊在研報中表示，《辦法》的實施將是對合資券商的一次鬆綁，是進一步擴大證券業對外開放的重要舉措。外商投資比例和經營範圍的放開會吸引更多的外商進入國內市場，有利於引入境外機構先進經驗，從而推動證券行業穩步健康發展。

據山證非銀總結，成立至今且正常經營中的國內合資券商共有 11 家，其中，僅滙豐前海證券一家外資持股比例超過 50% 的，其餘 10 家外資持股比例最高的為 49%。

而現存合資券商大多 「命途多舛」，發展緩慢，無論在規模還是營收上都難以進入國內券商前列，甚至面臨虧損。甚至有些合資券商因為外商缺少業務經營話語權、中外方股東之間的經營理念衝突、業務範圍受限等問題，面臨外商撤資。與此同時，外商投資蓄勢待發。證監會官網發布的「證券公司設立或在境外設立、收購、參股證券經營機構審批」進度情況顯示，截至 4 月 28 日，共有 18 家證券公司的新設申請在排隊待審。

『新聞來源／華爾街見聞』