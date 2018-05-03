〈TPK營業報告書〉專注可撓式觸控研發 並持續尋找產業合作夥伴

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 股東會將在 5 月 29 日召開，股東會營業報告書也出爐，董事長江朝瑞指出，TPK-KY 將更專注可撓式觸控產品研發，投入創新材料及製程技術的研發，同時積極在市場上覓尋次世代主流技術與新領域合作夥伴，並及早布局。

江朝瑞在報告書中表示，今年整體觸控市場成長動能將來自各主要品牌客戶推出新世代的產品，刺激市場換機需求；因採用 OLED 面板的智慧型手機可望成為未來發展趨勢，外掛式觸控需求增加；隨著各大車廠陸續導入電容式車用觸控介面，也成為觸控產業近年來新的成長動能。

他表示，將持續深化與大客戶的合作關係，開發觸控新產品，同時將更積極在可撓式觸控領域投入創新材料及製程技術研發，另外，將在市場上覓尋次世代主流技術及新領域的合作夥伴，拓展更多元化的產品範疇，及早布局下一世代潛在的主流新技術領域，邁向下一個成長階段。

江朝瑞強調，展望未來，除持續提高自動化生產流程比重，提升生產良率及效率等，也將更專注可撓式觸控產品研發，從材料端的部分掌握核心技術，同時針對材料、設備及製程等方面投入資源持續發展。

他指出，今年將與主要客戶與材料廠商持續投入研發，在產品規格及生產製程方面不斷開發出更優化的產品；江朝瑞表示，相信軟性顯示器將成為未來的市場主流，因此將更集中資源在可撓式相關觸控新材料與製程的開發，例如奈米銀 (Silver Nano Wire，SNW)，盼能從材料端掌握可撓式觸控核心關鍵技術，搶得先機，鞏固在觸控產業技術上領先地位。