中銀香港蔡永雄﹕未見大手沽空港元 沽空港股難成功

隨著港美息差拉闊，有市場人士將手上港元轉換成美元，金管局從本港銀行合共承接逾500億港元沽盤，導致銀行體系內港元結餘減少至不足1300億元。期間更有市場人士關注，會否重演在1997至1998年期間，有資深投資者進行雙重攻擊，既沽港元亦沽期指獲利。中銀香港發展規劃部高級經濟研究員指出，目前香港股市值高達20至30萬億元，要沽空絕非易事；又指出目前未見有大規模沽空港元情況發生，而港元貨幣基礎達1.6萬億元，並且悉數獲美元支持，所以無須要過份憂慮。

被問及會否出現如因為長短債匹配問題，而出現類似2008年雷曼兄弟因為資金周轉而無法處理短期債務，引發金融危機時。蔡永雄指出目前本港銀行業擁有全球最高的資本水平，同時企業負債水平不高，所以不認為會再度發生類似雷曼兄弟倒閉的情況。

政府有意推出總值1000億元綠色債券，機場管理局亦有發行數以百億元的債券。惟蔡永雄相信，政府會分批發行綠色債券，就算計及機管局發行的債券規模，並不足以促使海外投資者重新將資金流入，除非本港資產市場出現大幅升幅，以及內地經濟情況持續增長，或會促使資金重新流入。

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