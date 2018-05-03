【大行報告】大摩：銀娛(00027-HK)首季EBITDA略優預期 籲增持

摩根士丹利發表報告表示，銀河娛樂(00027-HK)首季錄得稅息折舊及攤銷前盈利(EBITDA)近43.19億元，按季升4%，按年升36%，略勝該行及市場預估約42.5億元；經赢率調整後，EBITDA則錄44億元，按季升8%，按年升41%，跑赢行業整體。

此外，以表列基準計，澳門銀河中場收入及EBITDA按季均跌3%；經赢率調整後，其EBITDA錄34億元，按季升7%，按年升37%；另星際酒店則錄EBITDA9.27億元，按季升8%，按年升38%。星際酒店中場收入按季升17%。

大摩認為，銀娛首季租務收入2.93億元，按季升17%(按年升32%)令人欣喜，但其他非博彩收入因季節性因素按季下降。該行指銀娛持有現金345億元，或收購永利母企權益後的270億元，料反映未來3期及4期項目的增長潛力。重申予銀娛「增持」評級，目标價80元。

截至發稿，銀娛股價跌1.06%，報70.2元，成交684.34萬股，涉資4.78億元。

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