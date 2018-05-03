小米集團在港交所提交上市申請 産業鏈個股有望直接受益

港交所披露易數據顯示，5月3日早間，小米集團在港交所提交上市申請，預計將是2014年以來全球最大IPO。小米有望成為港交所“同股不同權”新規下首隻上市股票。根據初步招股書披露的數據，小米2017年收入1146億元，經營利潤122億元。

招股書中小米董事長雷軍發布公開信。雷軍表示，小米投資、帶動了更多志同道合的 創業者，圍繞手機業務構建起手機配件、智能硬件、生活消費産品三層産品矩陣。現在，小米已經投資了90多家生態鏈企業，改變了上百個行業，未來這個數字會更加龐大。

廣發證券認為，在製造強國、新雙創、一帶一路、新零售政策及産業戰略趨勢推動下，小米産業鏈整體將充分受益，具體包括“生態鏈+供應鏈”兩大受益鏈條，受益順序如下：小米生態鏈終端産品生産商最為受益，業務佔比大的小米代工公司其次受益，最後是供應鏈零部件公司。在小米手機重新崛起的過程中，相關上游産業鏈公司也分享了成長紅利，具體到上市公司而言，包括攝像頭模組供應商、ODM供應商、陶瓷機身供應商等優質産業鏈公司。小米有望成為新興家電子行業的龍頭，對格局穩定的成熟行業影響有限。一方面，關注具備製造優勢的新興細分市場的小家電龍頭;另一方面，持續推薦産業整合能力強、品牌渠道壁壘高的白電龍頭。

A股小米概念股中：

普路通(002769-CN)：公司核心業務：電子信息領域供應鏈、醫療器械供應鏈以及融資租賃;其中電子信息領域的重要客戶為小米。

奮達科技(002681-CN)：公司正在為小米代工生産一款新品soundbar，預計年産量超70萬台。目前小米給奮達下的訂單為6-7萬台每月，合72-84萬台每年，預計將用于今年5月新一代小米電視的搭售中。

卓翼科技(002369-CN)：小米是2014年3月公司新導入的客戶，合作關係穩定良好，公司已成為小米生態鏈中的重要成員。

共達電聲(002655-CN)：2013年，A輪融資過程中，小米投資萬魔聲學，並成為小米首家生態鏈企業。公司控股股東持有的愛聲聲學是萬魔聲學旗下100%控股子公司。

美的集團(000333-CN)：2014年12月，美的集團擬以23.01元每股向知名手機商小米科技發行5500萬股，募資12.6億元補充流動資金。雙方將以面向用戶的極緻産品體驗和服務為導向，在智能家居及其生態鏈、移動互聯網業務領域進行多種模式合作。

永利股份(300230-CN)：3月2日在投資者互動平台表示，公司下屬全資子公司與小米生態鏈企業有着緊密的業務合作關系，目前供貨的産品主要為智能掃地機器人相關精密塑料件。

長盈精密(300115-CN)：長盈精密系小米系列手機外觀件供應商。

開潤股份(300577-CN)：公司與小米科技關聯企業天津金米投資合夥企業(有限合夥)合資設立上海潤米與上海碩米，通過小米商城等電子商務渠道的進行自有品牌“90分”産品的銷售。

九安醫療(002432-CN)：2014年9月份，公司將iHealth相關全球業務設立獨立實體，新設子公司將引入小米投資作為戰略投資者。完成2500萬美元增資後，小米投資占新公司20%股份，公司持有70%股權。

來源：證券時報

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